Antalya’da festival rüzgârı
Uluslararası Antalya Piyano Festivali 11 Aralık’ta başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan festival, Antalya Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 11-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan festival, yine yıldızlar geçidine sahne olacak ve dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan festival “piyanonun efsanesi” Richard Clayderman konseriyle başlayacak.
Heyecanla beklenen müzik şöleni; 14 Aralık’ta geleneksel Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc & Noir’i, 15 Aralık’ta enerjik sahne şovları ve büyüleyici sunum tarzları ile adlarından söz ettiren Queenz of Piano’yu, 17 Aralık’ta Artun Hoinic şefliğinde ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Özgür Ünaldı’yı, 18 Aralık’ta flamenkonun yıldız ismi Laura de Los Angeles’ı, 22 Aralık’ta piyanonun genç yıldızı Can Çakmur’u ağırlayacak.
Sanatseverlere müzik dolu günler yaşatacak olan festival, 24 Aralık’ta Anjelika Akbar konseriyle son bulacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, “Geçen yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız, bu yıl da salgının gölgesinde zor koşullarda düzenlediğimiz festivalimize yeniden kavuşmak ve sanatseverlerle buluşmak hepimiz için bir moral kaynağı olacak. Çünkü biz, sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz” dedi.
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.
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