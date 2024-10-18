Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:11

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile birlikte düzenlediği Antikacılar ve Nostalji Festivali başladı. 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen festivalin ilk gününde, antika ve nostalji severlerin doldurduğu Karaalioğlu Parkı’nda, antika stantları yoğun ilgi gördü. Antika ürünlerin sergisi ve satışı yapıldığı etkinlikte, sahne gösterileri, DJ Ediz Çam performansı ve çocuk oyun alanları festivale renk kattı.

ABBO’DAN KONSER

Nostaljik günün akşamında sahne alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası ise Antalyalıların kulaklarının pasını sildi. Vatandaşlar, orkestranın çaldığı hareketli şarkılarda dans ederken, duygusal şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Antikacılar ve Nostalji Festivali, hafta sonu da dolu dolu geçecek. 19 Ekim Cumartesi günü ise 16.00- 18.00 saatleri arasında Ediz Çam’ın DJ Performansı, 18.00’de Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi dans gösterisi, 20.00’de İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Konseri festival alanını renklendirecek. Festivalin son günü olan 20 Ekim Pazar günü ise 18.00’de FHC Dans Okulu Gösterisi, 20.00’de ise Türkü Dostları Konseri ile festival sona erecek.