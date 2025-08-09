Ardahan kavurması tadını doğadan alıyor

Hayvancılıktaki potansiyeliyle öne çıkan Ardahan son yıllardaki kavurma üretimiyle Rize’ye rakip oldu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın gıda üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Başkan Demir, "Kavurmada bir Türkiye markası olma hedefiyle ilerliyoruz. Yerli üretimi destekliyor, Ardahan’ın doğal ve kaliteli etini markalaştırarak ülke genelinde tanıtmak istiyoruz. Kesimhane ve üretim tesislerimiz hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Bundan sonra da çalışmalarımız şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıda devam edecek" dedi.

Ardahan’ın önemli bir eksiğini Ardahan Belediyesi olarak tamamladıklarını söyleyen Başkan Demir, “Hayvancılığın bölgedeki lider ili olan Ardahan’a maalesef kavurma bizim hayvanlarımdan başka illerde yapılıp satılıyordu. Var olan ve olması gereken bir şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Büyüterek yarınlarda et entegre tesislerine ufak adımlarla dönüştüreceğiz. Destekleyen ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kartopu gibi büyüyeceğiz ve tarım ve hayvancılıkta Ardahan’ı hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.