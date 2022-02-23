Ardan Özmenoğlu'nun 'Mimoza' isimli heykelleri sanatseverlerle buluşacak
Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun ‘Mimoza’ adlı limitli edisyon heykelleri, 24 Şubat itibarıyla GLOBART işbirliğiyle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak. Sadece 50 edisyon üretilen Mimoza isimli mini heykellere yer verilecek.
150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat’ta, 24 Şubat itibariyle, GLOBART işbirliğiyle Ardan Özmenoğlu yer alıyor.
Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkıyor. Trendyol Sanat'la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden işbirliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı teslim edilecek.
Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor. Trendyol Sanat’ta resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik olmak üzere yüzlerce esere, Trendyol mobil uygulamasından ve www.trendyol.com/sanat adresinden ulaşılabiliyor.
ARDAN ÖZMENOĞLU HAKKINDA
Popüler kültüre ve hayata ait ifade ve imgeleri sanatında yorumlayan Ardan Özmenoğlu lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Berkeley'deki Kala Art Enstitüsü’nde, Berlin'deki Ateliergemeinschaft Milchhof e.V.'de, Belçika'daki Frans Masereel Centrum'da, Viyana'daki Kulturkontakt Austria'da ve Venedik'teki Glasstress'te konuk sanatçı olarak yer aldı. İşaretler ve imgeler arasından kurduğu ilişki ile güncel sanatı benzersiz tarzıyla yorumlayan Ardan Özmenoğlu; post-it resimler, cam heykeller ve neon eserleriyle, hem basit hem de karmaşık konuları kendine özgü ifade biçimiyle ele alıyor. Sanatçının son kişisel sergisi Anna Laudel Galeri, Düseldorf’da gerçekleşen "Alles Wunderbar" olmak üzere, Amerika, Avrupa ve ülkemizde kişisel ve karma sergiler yaptı.
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