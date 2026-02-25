Ardındaki İzler sergisi sanatseverlerle buluştu

Çağdaş Türk resminin usta sanatçılarından özel seçkiler sergileyerek sanatsal etkinlikler düzenleyen Ordu Taşbaşı Sanat Merkezi’nin son konuğu ressam Orhan Zafer oldu.

33 yıllık sanat eğitimciliğinin son 20 yılını Ordu Güzel Sanatlar Lisesi'nde uzman sanat eğitimcisi ve Resim Bölüm Başkanı olarak çalışan Zafer, Ordu’da oluşturduğu sanatsal birikiminden çok özel bir seçkiyi retrospektif bir tavırla “Ardındaki İzler” adıyla Ordulu sanatseverlerle buluşturdu. Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen sergi büyük ilgi gördü.

“Ardındaki İzler” 25 Mart’a kadar Ordu Taşbaşı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmasını sürdürecek.