Armağan Çağlayan, iki kişinin ismini paylaştı: Aramamaları beni çok üzdü

30 Aralık 2022 Cuma, 07:26

Sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığı ve tedavisini olması gerektiği için 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki programını bırakmak zorunda kaldı.

Sosyal medya hesabından kendisini aramadığı için iki ünlüye kırgınlığını anlatan Çağlayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi saçma sapan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü, birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor."