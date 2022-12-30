Armağan Çağlayan, iki kişinin ismini paylaştı: Aramamaları beni çok üzdü
Akciğer kanserine yakalanan sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, hastalığı sırasında Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'nin kendisini aramamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığı ve tedavisini olması gerektiği için 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki programını bırakmak zorunda kaldı.
Sosyal medya hesabından kendisini aramadığı için iki ünlüye kırgınlığını anlatan Çağlayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi saçma sapan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü, birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım… Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor."
Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sirasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) December 29, 2022
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