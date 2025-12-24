Armoni Sanat Galerisi’nde Yalçın Gökçebağ: Emeğin, Yolun ve Mevsimin Resmi

2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde “Resim” dalına layık görülen usta sanatçı Yalçın Gökçebağ, bu birikimi Ankara’da Armoni Sanat Galerisi’nde açılan sergisiyle yeniden görünür kılıyor. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü başlayan sergi, 14 Ocak 2026 tarihine kadar galeride izlenebiliyor.

Gökçebağ’ın izleyicinin belleğinde yer etmiş temaları bu sergide de belirgin: Bodrum, çay toplayanlar, hasat ve kara tren… Bunlar, tek başına “sevilen konular” olmaktan çok, sanatçının resim dilinde bir tür süreklilik duygusu yaratıyor. Bodrum, yalnızca bir coğrafya değil; ışığın ve kıyı rüzgârının resme dönüştüğü bir hafıza alanı gibi duruyor. Çay toplayanlar ve hasat sahneleri, yalnızca çalışma anlarını göstermiyor; insanın toprağa, gündelik hayata ve zamana tutunuşunu da resmediyor. Kara tren ise bir nostalji nesnesi gibi değil; yolun, bekleyişin, geçip gidenin ritmini taşıyan bir imge olarak resmin içine yerleşiyor.





Bu sergide öne çıkan ortak damar, ister istemez emek ve yer duygusu oluyor. Hasat, yalnızca ürünün toplandığı an değil; yıl boyunca biriken sabrın görünür olduğu eşik. Çay toplayanlar, yalnızca figür değil; resmin içinde bir düzen, bir tekrar, bir yaşam disiplini. Gökçebağ’ın dünyasında bu tekrar, yoran bir tekrar değil; hayatın kendini sürdürme biçimi gibi, resme süreklilik kazandıran bir akış.

Sanatçının son yıllarda çalışmalarını daha çok İstanbul’daki atölyesinde sürdürdüğü biliniyor; buna rağmen Ankara’nın ve Ankara izleyicisinin onda bıraktığı yerin ayrı olduğu da bu buluşmada yeniden hissediliyor. Armoni Sanat Galerisi’ndeki sergi, bir “ziyaret”ten çok, yıllara yayılan bir karşılaşmanın güncel halkası gibi: izleyiciyle göz hizasında, aceleye gelmeden.

Sergide, Gökçebağ’ın son dönem çalışmalarından 14 eser yer alıyor. “Son dönem” ifadesi çoğu zaman kuru bir bilgi gibi geçer; burada ise daha çok şuna karşılık geliyor: Resim dilinin olgunlaştığı, temaların tekrar değil derinleşme olarak belirdiği bir dönem… Aynı yerlerin, aynı yolların, aynı insan hâllerinin başka bir bakışla yeniden kurulduğu bir süre.

Benim bu sergiye dair notum şu: Gökçebağ’ın resimleri, hızla tüketilen görsel gürültünün dışında, daha kalıcı bir şeye yaslanıyor. 20 Aralık 2025 – 14 Ocak 2026 aralığında Ankara Armoni Sanat Galerisi’nde görülebilecek bu seçki, izleyiciyi “hız”dan alıp resmin temposuna çağırıyor: emekle, mevsimle, yol duygusuyla kurulan o uzun cümleye.