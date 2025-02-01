Yayınlanma: 01.02.2025 - 12:02

Güncelleme: 01.02.2025 - 12:02

Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ART-ÇIL: Depremi Sanatla Anmak sergisi, sanatın hafızayı nasıl bir ışık gibi taşıdığını gösteriyor. 6 Şubat 2025’te Başkent Üniversitesi Galeri Sanat’ta kapılarını açacak olan sergi, 4:17’de duran zamanı, sanatın diliyle yeniden konuşmaya davet ediyor.

KIRILANIN ARDINDA KALAN VE SANATTA BÜTÜNLEŞEN HAFIZA

"Yıkımın sesi unutulsa da, onun bıraktığı izler sanatın içinde yaşamaya devam eder."

6 Şubat 2023’te, gecenin en derin saatlerinde, bir sarsıntı ile her şey değişti. Toprak yarıldı, şehirler sustu, insanlar yitip gitti. Ama hafıza, kayıpların ötesinde bir direniş biçimidir.

ART-ÇIL, unutmanın karanlığına karşı, sanatın hatırlama gücünü ortaya koyuyor.

10 sanatçının bir araya gelerek ürettiği eserler, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda geçmişin yıkıntılarından geleceğe filizlenen bir umut manifestosu. Yıkımın ortasında şekillenen formlar, sanata dönüşen acılar, sessizliği parçalayan imgeler… Sergi, kayıpla umudu, kırılganlıkla direnci bir arada sunuyor.

SANAT, HAFIZAYI TAŞIR VE YENİDEN KURAR

"Her yıkım, kendi içinde yeni bir hikâye taşır. Sanat, o hikâyeyi anlatan en güçlü sestir."

Deprem, sadece taşları ve duvarları değil, bir toplumun ruhunu da sarsar. Ama sanat, hafızanın taşıyıcısı olarak, zamanın içinden süzülüp geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü kurar. ART-ÇIL, işte tam da bu köprünün üzerinde duruyor.

Bu sergi, bir anma olmanın ötesinde, kolektif belleği güçlendiren, geçmişin yükünü geleceğin umuduna dönüştüren bir davettir.