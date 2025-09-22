Arter'de kapılar gece yarısında kadar açık: 'Uzun Cumartesi'

Arter’in gelenekselleşen “Uzun Cumartesi” buluşmaları, 27 Eylül’de bir kez daha gerçekleşecek. Paribu’nun desteğiyle gerçekleşen “Uzun Cumartesi”nin çok yönlü, hareketli programı kapsamında güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitabevi de 11:00-24:00 saatleri arasında açık olacak.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER

Kadife Bakış: Nilbar Güreş’in erken dönem işlerini yeni eserleriyle biraraya getiren Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ziyaretçilerle buluşuyor.

Heykel Olma Teşebbüsü: Heykeli alışılmış tanımlardan uzak bir biçimde deneyime açan Franz Erhard Walther’in Türkiye’deki ilk kapsamlı kişisel sergisi, izleyiciyi sanatın doğasına dair etkin bir keşfe davet ediyor. (Sergi kapsamında Galeri 3’de düzenlenen Birinci Yapıt Grubu Etkinleştirme etkinliği 14:00’te ve 16:00’da ücretsiz olarak gerçekleşecek.)

Basınç Altında Suyun Üstünde: Nilüfer Şaşmazer’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 15 sanatçının resim, heykel, fotoğraf gibi farklı mecralarda ürettiği eserlerinden oluşuyor.

Sergilere giriş, rehberli turlar ve sesli rehber kullanımı, Paribu kullanıcıları için gün boyunca ücretsiz olacak. Programda "Heykel gibi: Renk, doku, beden" başlıklı çocuk atölyesi ve "Boşluğu çerçevelemek" başlıklı yetişkin atölyesi de düzenlenecek.

Uluslararası performans sanatları etkinliği İstanbul Fringe Festival’in yedinci yılında Arter evsahipliğinde gerçekleşecek son gün gösterileri, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında deneyimlenebilecek.

Arter Kütüphanesi’nde farklı bir yazarın ağırlandığı Kütüphane Söyleşileri başlıklı konuşma serisinin, Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşecek yedinci etkinliği, edebiyatının farklı sanat disiplinleriyle bağlantılarına odaklanan bir konuşma için şair ve yazar Sinem Sal’ı ağırlayacak. Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi”, Ceren Bettemir ve Yaren Eren Budak, “Ceren & Yaren’t” DJ set ile sona erecek.



Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, program boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.

UZUN CUMARTESİ PROGRAMI

11:00 Çocuk Atölyesi // Heykel Gibi: Renk, Doku, Beden ( 7-11 yaş), Yürütücü: Anna Karayorgi

12:00 İngilizce Rehberli Tur

13:00 Türkçe Rehberli Tur

14:00 Birinci Yapıt Grubu Etkinleştirme (Galeri 3'te etkinleştirmeye kayıt yaparak ücretsiz katılabilirsiniz.)

14:00 Yetişkin Atölyesi // Boşluğu Çerçevelemek, Yürütücü: Deniz Kulaksızoğlu

15:00 Türkçe Rehberli Tur

16:00 Birinci Yapıt Grubu Etkinleştirme (Galeri 3'te etkinleştirmeye kayıt yaparak ücretsiz katılabilirsiniz.)

17:00 Türkçe Rehberli Tur

17:00 Kütüphane Söyleşileri: Sinem Sal (Katılım ücretsizdir.)

18.00 Performans // Kaçak Çay Saati (İstanbul Fringe Festival 2025)

19:00 Türkçe Rehberli Tur

20:00 Performans // "Single Lace Floating in Space" ve "PE***E" (İstanbul Fringe Festival 2025)

20:30 Türkçe Rehberli Tur

21.30 Ceren & Yaren’t” DJ set (Ceren Bettemir ve Yaren Eren Budak) (Katılım ücretsizdir.)

22:00 Türkçe Rehberli Tur