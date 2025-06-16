Arter’den 'Uzun Cumartesi'

Yılda dört kez düzenlenen "Arter'de Uzun Cumartesi" serisinde, Arter gece yarısına kadar ziyarete açık olacak. Katılımcılar, “Basınç Altında Suyun Üstünde”, “Koray Ariş: İçinde Yaşadığımız Deri”, “Franz Erhard Walther: Heykel Olma Teşebbüsü” ve “Kader Attia: Asesinos! Asesinos!” güncel sergilerini gün boyu deneyimleme fırsatı bulacak. Paribu desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Taksim ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım sağlayan servis araçları da etkinlik boyunca hizmet verecek.

Paribu kullanıcıları, 21 Haziran’da gece yarısına kadar Arter’deki tüm sergilere ücretsiz erişebilecek. Tur saatinden önce gişeden kayıt yaptıran ziyaretçiler sınırlı kontenjanla düzenlenecek rehberli turlara ücretsiz katılabilecek. Saat 12.00’de İngilizce; 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.30 ve 22.00 saatlerinde ise Türkçe rehberli turlar yapılacak.

ATÖLYELER, KİTAP KULÜBÜ VE KONSERLER...

“Arter’de Uzun Cumartesi” etkinliği kapsamında, 21 Haziran’da “Resimli Atölye Günlüğüm” çocuk atölyesi ile çocuklar, sergi turunun ardından kendi günlüklerini oluşturma fırsatı bulacak. Yetişkinler için düzenlenecek "Heykellerin Müziği" atölyesinde katılımcılar ses çıkaran heykeller tasarlayacak. Ayrıca "Kitap Kulübü" buluşmasında, Latife Tekin'in “Rüyalar ve Uyanışlar Defteri” kitabı üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde Radyo Modyan DJ'lerinin Arka Bahçe'deki performanslarıyla başlayacak müzik yayını, "Pitohui" ve "kim ki o" gruplarının Karbon Sahnesi'ndeki konserleriyle devam edecek.

Etkinliğe dair detaylı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.