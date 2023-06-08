Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:12

Paribu’nun desteğiyle gerçekleşen “Uzun Cumartesi”de güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi de 11:00-24:00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Sergiler etrafında şekillenen çocuk ve yetişkin atölyelerinin yapılacağı Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında, Charlotte Wells’in büyük beğeni toplayan ilk uzun metrajlı filmi Güneş Sonrası (Aftersun) gösterilecek. Dinleyicilere çok boyutlu bir deneyim sunan Donna Mobile by Elif Çağlar konserinin de gerçekleşeceği 17 Haziran’da ayrıca Arter’in Öğrenme Programı kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek.



Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.





SERGİLER

Arter’de Cengiz Çekil’in bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi Bugün de Yaşıyorum; Eva Kotátková’nın Bir Balıkmışım Bacakları Olan başlıklı kişisel sergisi; Elina Brotherus’un Large de Vue başlıklı sergisi; Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman

dilimini kapsayan SONSUZ adlı kişisel sergisi ve Nuri Kuzucan’ın Pasaj başlıklı kişisel sergisi devam ediyor. Paribu kullanıcıları için sergilere giriş ve sesli rehber ücretsiz olacak.





ATÖLYELER



“Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında çocuklar, “Renkli Parmaklarla Duygular Yan Yana” başlıklı atölye için saat 11:00’de Arka Bahçe’de buluşacak. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, Eva Kotátková’nın izleyicileri hayal kurmaya ve

kolektif bir bedeni paylaşmaya davet eden Bir Balıkmışım Bacakları Olan başlıklı kişisel sergisinden yola çıkıyor. Çocuklar önce sergide karşılaşacakları sesleri, renkleri, hayvan ve insan bedenlerine ait formları inceleyecekler. Ardından yetişkin eşlikçilerinin de desteğiyle parmak boyalarını kullanarak, her dokunduklarında kendilerini hayal âleminde yeni bir yolculuğa çıkaracak bir düş örtüsü tasarlayacaklar. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin biletleri, atölyenin sayfasından temin edilebilir.



