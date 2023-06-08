Paribu’nun desteğiyle gerçekleşen “Uzun Cumartesi”de güncel sergilerin yanı sıra Kütüphane ve Kitabevi de 11:00-24:00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacak. Sergiler etrafında şekillenen çocuk ve yetişkin atölyelerinin yapılacağı Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında, Charlotte Wells’in büyük beğeni toplayan ilk uzun metrajlı filmi Güneş Sonrası (Aftersun) gösterilecek. Dinleyicilere çok boyutlu bir deneyim sunan Donna Mobile by Elif Çağlar konserinin de gerçekleşeceği 17 Haziran’da ayrıca Arter’in Öğrenme Programı kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek.
Taksim’den ve Tepebaşı’ndan Arter’e ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan servis araçları, Paribu ile “Arter’de Uzun Cumartesi” boyunca ziyaretçilere hizmet vermeye devam edecek.
SERGİLER
Arter’de Cengiz Çekil’in bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi Bugün de Yaşıyorum; Eva Kotátková’nın Bir Balıkmışım Bacakları Olan başlıklı kişisel sergisi; Elina Brotherus’un Large de Vue başlıklı sergisi; Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman
dilimini kapsayan SONSUZ adlı kişisel sergisi ve Nuri Kuzucan’ın Pasaj başlıklı kişisel sergisi devam ediyor. Paribu kullanıcıları için sergilere giriş ve sesli rehber ücretsiz olacak.
ATÖLYELER
“Arter’de Uzun Cumartesi” kapsamında çocuklar, “Renkli Parmaklarla Duygular Yan Yana” başlıklı atölye için saat 11:00’de Arka Bahçe’de buluşacak. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, Eva Kotátková’nın izleyicileri hayal kurmaya ve
kolektif bir bedeni paylaşmaya davet eden Bir Balıkmışım Bacakları Olan başlıklı kişisel sergisinden yola çıkıyor. Çocuklar önce sergide karşılaşacakları sesleri, renkleri, hayvan ve insan bedenlerine ait formları inceleyecekler. Ardından yetişkin eşlikçilerinin de desteğiyle parmak boyalarını kullanarak, her dokunduklarında kendilerini hayal âleminde yeni bir yolculuğa çıkaracak bir düş örtüsü tasarlayacaklar. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin biletleri, atölyenin sayfasından temin edilebilir.
“Tel Örgüler” başlıklı yetişkin atölyesi, Öykü Özgencil’in yürütücülüğünde 17 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’de
Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Kotátková’nın Bir Balıkmışım Bacakları Olan başlıklı kişisel sergisinden ve sanatçının
eserlerinde sıklıkla yer verdiği kafes formundan hareketle kurgulanan atölye, katılımcıları içlerinde hapsettikleri ve bastırdıkları canavarların ‘sınırlandırılmış’ alanlarını esnetmeye davet ediyor. Atölye kapsamında bakır tel ve örgü yünü kullanarak üretim yapan katılımcılar, ardından çalışma, esneklik, geçirgenlik ve geçişlilik gibi kavramlar üzerine sohbet edecekler.
FİLM GÖSTERİMİ
İskoç yönetmen Charlotte Wells’in büyük beğeni toplayan ve 2022’de dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’ne layık görülen ilk uzun metrajlı filmi Güneş Sonrası (Aftersun), etkinlik kapsamında saat 20.00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gösterilecek. Anne-babası ayrı olan bir kız çocuğunun babasıyla Türkiye’de çıktığı acı-tatlı bir tatili anlatan duygu yüklü film, on bir yaşındaki bir çocuğun anılarını yetişkin bir bellekle tekrar ziyaret ediyor. Sophie (Frankie Corio), şefkatli ve idealist babası Calum (Paul Mescal) ile birlikte Türkiye’de bir tatil beldesinde 1990’lı yılların sonlarında geçirdikleri yaz tatilini hatırlamaktadır. Ergenliğin başlarındaki bir genç kız ile sorumluluklarının yükü altında bocalayan bir adamın neşe ve hüzünle dolu tatiline dair bu anılar, Sophie’nin belleğindeki boşlukları doldurur ve yeni duygularla yüzleşmesine sebep olur. Türkçe altyazılı olarak gerçekleşecek film gösteriminin biletleri etkinliğin sayfasından temin edilebilir.
KONSER
Etkinlik kapsamında saat 22:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da gerçekleşecek özel bir performans için elektronik müziğe yenilikçi bir yorum getiren Donna Mobile’yi ağırlayacak. Elif Çağlar’ın müzikal vizyonundan doğan ve performanslarında Boss Loop Station RC-505 kullanan Donna Mobile’nin repertuvarı, orijinal besteleri ve yeniden yorumlanan parçaları türlerarası minimal geçişlerle birbirine eklemliyor. Konserin biletleri etkinliğin sayfasından temin edilebilir.