Arter’in “OyunBu | ThisPlay” ziyarete açıldı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Arter’in 2022’deki ilk sergisi “OyunBu | ThisPlay” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği “OyunBu”, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. Arter’in 1. ve 2. katlarındaki galerilerine yayılan sergideki kimi yapıtlar doğrudan oyunun kendisini “sanatın alanına” taşıyor. Kimileriyse oyunların kurallarını bozuyor, yeni ve şaşırtıcı anlamlar katıyor. Örneğin Galeri 2’de asansör kapısından çıkar çıkmaz duvarda onlarca dart tahtasıyla karşılaşıyorsunuz, yerde de iki kutuda onlarca dart oku var. İsveçli sanatçı Jacob Dahlgren’in “Ben, Dünya, Şeyler, Hayat” isimli 2007’de ürettiği işi ilk etapta tüm duvarı kaplayan bir resmi andırıyor. Hedef tahtalarının müthiş bir düzen içinde yan yana dizilmesiyle ortaya çıkan bu “soyut resim”, oynandıkça kendisini tamamlayacak. O yüzden çekinmeden oklar hedef tahtasına gönderilebilir, ıskalamak da neredeyse imkânsız. Bu oyuna katılanlar, attıkları oklarla değiştirip tamamlamaya devam ettikleri resmin izleyicisi olmakla kalmayıp “ortak yaratıcısına” dönüşüyor.

Sanatın herkes tarafından erişilebilir, kolay anlaşılır ve eğlenceli olması gerektiğini savunan Litvanyalı sanatçı George Maciunas’ın “Flux Pinpon” eseri de sergide yer alan ve yine “oynayabildiğiniz” bir eser. Bir pinpon masası, ancak sahanın bir tarafında koca bir delik var, diğer tarafı ise eğimli ve ortada ağ yok. Raketlerde de oynamayı neredeyse imkânsız hale getirecek delikler var ya da çeşitli nesneler eklenmiş. Oyunun kurallarının bozulduğu, kazanmak için gerekli fiziksel ve stratejik becerilerin geçerliliğini yitirdiği bu “sistemde”, böylece rekabet de kendiliğinden devre dışı! Bu oyunda kazanmak yok, eğlenmek var.

Bulgar sanatçı Luchezar Boyadjiev’in “Oyunsonu: veya İyi, Kötü ve Yalnız” eserinde ise alışılmışın dışında bir satranç tahtasıyla karşı karşıyız. Standart kare ölçüsünden çıkarılarak uzatılmış bu satranç tahtası oyuncuları birbirinden uzaklaştırıyor. Oyunun kuralları ise izleyiciye bırakılmış.

Yerli sanatçılardan Volkan Aslan’ın “Pazar: Kırılacak Eşya”, Serkan Özkaya’nın “Spagetti İskemle”, Handan Börüteçene’nin “Annemin Gösterisi” ve yabancı sanatçılardan Pravdoliub Ivanov’un “Parçalanmış Masal Aracı” gibi eserleri de ilgi çekici. Sergide yer alan 59 sanatçının eserlerini tek tek yazma şansımız yok, ancak ayrıntılı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.

Handan Börüteçene Annemin Gösterisi

"HERKESİN KAZANDIĞI OYUN"

Serginin küratörü Emre Baykal, açılışta yaptığı konuşmada Arter’in şu anki yeni binasında Arter koleksiyonlarıyla daha haşır neşir olabilmenin ve sunabilmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Baykal, serginin “Rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, esrime ve haz gibi kavramların izini sürerken hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir oyun alanı açtığını” ifade etti.

ARTER’E 700 BİN TL ELEKTRİK FATURASI

“OyunBu” sergisinin açılış konuşmasını Arter’in kurucu direktörü Melih Fereli yaptı. Fereli, konuşmasında önceki aya göre daha az elektrik kullanılmasına karşın yüzde 60 daha fazla fatura geldiğini söyledi. Faturanın dudak uçuklatıcı miktarını da açıklayan Fereli, Arter’in 700 bin TL elektrik faturası ödeyeceğini ifade etti. Fereli, sergiyle ilgili de “İnsanı düşündürecek, hiciv dolu, hayatla bağlarımızı güçlendirecek bir sergi” yorumunu yaptı.

