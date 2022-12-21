Arthur Conan Doyle'dan ‘Gizemli Öyküler-2’

21 Aralık 2022 Çarşamba, 00:01

Arthur Conan Doyle’un Gizemli Öyküler - 2 (Çevirenler: Saadet Akıncı, F. Dilek Ünver) adlı kitapta toplanan “Deri Huni”, “Yeni Yer altı Gömütü”, “Yükseklerdeki Dehşet”, “Laddy Sonnox”, “Kutsal Göğüs Zırhlısı” ve “Brezilya Kedisi” adlı öyküleri Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlandı.

Gizemli Öyküler - 2’de; eşini anestezi yapılmadan ameliyat ettirmek isteyen bir Türk ve eşinin başına gelenler de karşımıza çıkıyor, Ortaçağ’da sıkça kullanılan bir yöntem olan “su işkencesi”nde kullanılan bir deri huninin başından geçenler de...

İki sıkı arkadaşın sadece en üst düzey Hristiyanların gömülmesi için yapılmış yer altı gömütünün gizemli sırrını arayışını da okuyacaksınız, yoksul bir adamın zengin kuzenine sıkıntılarından kurtulma ümidiyle gidip, evdeki Brezilya kedisi ve diğer yabani hayvanlarla olan macerasını da...

Kitaptaki öykülerin ortak teması ise insanlığın “adalet” arayışına yazgılı olduğu gerçeği.

Gizemli Öyküler / Arthur Conan Doyle / Çevirenler: Saadet Akıncı, F. Dilek Ünver / Cumhuriyet Kitapları / 144 s. / 2022.