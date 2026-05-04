Asansörde iki kişi: blueScat

Yüksek katlı rezidansın arızalanan asansöründe kalan, birbirini tanımayan bir kadın ve bir erkeğin kurtarılmayı beklerken yaşadıkları korkular, kaygılar, ilişkileri seyrederken izleyici de kendini onların yerine koymaktan alamıyor.



Yazarın alışılmışın dışında diyaloglarla kaleme aldığı monolog ile başlayan, pandomim ile yaratılış efsanesine göndermeler yapan bu 60-65 dakikalık kısa oyun, hareket etmesi çok zor olan dar bir alanda ve aynı mekanda sahneleniyor.









İki oyuncunun başarılı performansı seyirciyi güldürüyor, düşündürüyor ve şaşırtıyor. Aydoğan, daha önce Arıza adıyla sahneledikleri oyunu bu kez başka çeviri, reji ve kadro ile sahneye koyarken adını Türkçeleştirmek istemediğini söylüyor.



blueScat’taki blue mavi ve cat kedi kelimelerinin ortasındaki S’nin suje özne kavramını temsil ettiğini belirtiyor. Her ikisi de sonuçta özne ve özneler karşısında rollerini oynuyorlar. Yazarın istediği gibi fonda caz müziği karşıda yazarı önceden tanıyan ve de tanımayan aktif bir seyirci var.