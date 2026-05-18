Aşık Mahzuni Şerif oyunu yasaklandı: Gerekçe ‘Oyunda 68 kuşağına yer verilmesi…’

Ankara Birlik Tiyatrosu’nun Anadolu’nun birçok kentinde sahnelediği “Aşık Mahzuni Şerif” oyunu, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yasaklandı. Oyunun, 24 Mayıs’ta Gümüşhacıköy Öğretmenevi Salonu’nda sahnelenmesi planlanıyordu.

GEREKÇE 68 KUŞAĞI, ÜÇ FİDAN, SİVAS VE MARAŞ KATLİAMI OLDU

Yasak kararında, oyunda 68 kuşağına yer verilmesinin “halk arasında ikilik oluşturabileceği”, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına değinilmesinin siyasi içerik taşıdığı ifade edildi.

Kararda ayrıca oyunun final bölümünde Sivas ve Maraş katliamlarına yer verilmesinin “dini ve manevi hassasiyet oluşturarak halk arasında görüş ayrılıkları yaratabileceği” savunuldu. Bu gerekçelerle oyunun kamu kurumunda sahnelenmesinin “uygun olmadığı” belirtildi.

Ancak ilçede Öğretmenevi Salonu dışında oyun sahnelenebilecek başka bir salon bulunmadığı öğrenildi.

Ankara Birlik Tiyatrosu, yasak kararına karşı Amasya Bölge İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Tiyatro ekibi, Gümüşhacıköy’de yaklaşık 350 bilet satıldığını ve seyircilerin mahkeme kararını beklediğini açıkladı.

GÜMÜŞHACIKÖY İÇİN TÜRKÜ YAZMIŞTI

Öte yandan Aşık Mahzuni Şerif’in geçmişte Gümüşhacıköy için türkü yazdığı da hatırlatıldı.

Mahzuni’nin türküsünde şu ifadeler yer alıyor:

“Selam söyle Gümüşhacıköy

Kölesine, ağasına, beyine

Karlı dağlar düzün mor eteği

Şubat aylarını siler getirir.”