Aşık Veysel ölümünün 49. yılında Gülhane Parkı’nda anıtının başında anıldı

21 Mart 2022 Pazartesi, 20:28

Türk halk ozanı Aşık Veysel, bugün MESAM tarafından düzenlenen ölümünün 49. yılı anma programına MESAM Başkanı Recep Ergül, eski Bakan Mustafa Kul, Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Düşler Dünyası Sanat Topluluğu üyeleri de katıldı.

Anma programı saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Gazeteci yazar Ahmet Özdemir moderatörlüğünde devam eden etkinlikte MESAM Başkanı Recep Ergül, Aşık Veysel'in "Birlik Destanını" okudu.

CUMHURİYET OZANIYDI

Aşık Veysel'in bir Cumhuriyet ozanı olduğunu vurgulayan Recep Ergül, “Kendinden asırlar önce yaşamış olan Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi değerlerin yirminci yüzyıl temsilcisidir. Cumhuriyetin aşığı denince aklımıza gelen Aşık Veysel’dir. Yeteri kadar anlayabildik mi? Sanmıyorum. Toplumun her kesiminden bir şeyler duyacağız. En çok da siyasetten duyacağız. Siyasetçilere şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu toplumu germeyin. Bu toplumu bir arada tutmaya çalışın” dedi

Toplumun Aşık Veysel’i anlaması ve felsefesini benimsemesi halinde, barış ve huzur içinde yaşayacağını anlatan Recep Ergül, Aşık Veysel'in "Gelmez yola gidiyorum" türküsünü de okudu.

BÜYÜK BİR FİLOZOFTU

Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer ise Aşık Veysel'in bilim ve çağdaşlığı benimseyen büyük bir filozof olduğunu söyledi.

Dedesinin 7 yaşından itibaren tek bir nokta tek bir çizgi görmediği halde, dünya olaylarını derin bir olgunlukla ve bilgelikle yorumladığını belirten Çiğdem Özer, “Türk edebiyatına çok güzel eserler kazandırdı. Sivas’ın Şarkışla Köyü’nden çıkarak, gerçek bir halk adamı bir bilge olarak halkının duygu ve düşüncelerini toplumsal sorunlarını şiirlerine konu yaptı. Adeta bir Sivas kilimine nakış atar gibi dokudu. Cumhuriyet ozanı olan dedem Atatürk devrimciliğini vatanseverliğini, Atatürk’ün çağdaşlaşma hareketini yürekten özümsemiştir” dedi.

Aşık Veysel’in vatan sevgisini yüreğinde duyan bir halk ozanı olduğunu belirten Çiğdem Özer, “Gülizar ninem dedem içim ‘Bir Atatürk’ü görmediğine bir de askere gidemediğine çok üzülürdü’ derdi” diye konuştu.

Program, Aşık Veysel türkülerini okuyan ozanlar ve şairlerin şiirleriyle son buldu