Aşık Veysel'in Cumhuriyet ve Atatürk sevdası Ankara DT'de
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun (DT) 'Aşık Veysel' oyunu, ozanın İstiklal Savaşı’na katılma isteği, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatıyor.
TİYATRO
Çankaya Sahne
“Sokratesin Son Gecesi”
Oyuncular: Mehmet Atay, Oktay Dal, Hülya Dizmen
Eser: Stefan Tsanev
Çeviren: Ismail Bekir Ağlagül
Yöneten: Mehmet Atay
Çankaya Sahne
14 Ocak, 20.00
Ankara Devlet Tiyatrosu
“Aşık Veysel”
Oyun; Aşık Veysel’in küçük yaşta gözlerini kaybetmesinden dolayı yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunmasını, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, yaşama olan bağlılığını, içindeki sevgiyi ve hoşgörüyü, karşısındakine duyduğu anlayış ve saygıyı, gözleri görmediği için askere gidemediği halde Milli Mücadele yıllarında İstiklal Savaşı’na katılmak için nasıl can attığını, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatmaktadır. Aşık Veysel, insanın içinde bulunduğu en zor durumda dahi isterse, inanırsa, çalışırsa ve azmederse neler başarabileceğini bizlere de tüm dünyaya da göstermiş ve kanıtlamıştır.
Yazan: Osman Nuri Ercan, Yönetmen: Alpay Ulusoy
Pursaklar DT Sahnesi
13 Ocak, 20.00
“Vatan Yahut Namık Kemal”
Büyük vatan şairi Namık Kemal’in kişiliğini, vatan ve hürriyet aşkını ve de tiyatro anlayışını anlatan bir oyun…
Yazan: Ergun Sav,Yöneten: Faruk Günuğur
Ankara Oda Tiyatrosu
11.12.13.24 Ocak, 18.30
BALE
*Ankara Devlet Opera ve Balesi
“Fındıkkıran”
P.İ.ÇAYKOVSKİ
Rüyaların zamanı Düşünceleri uçurma zamanı, sınırların üzerinden her zaman yarın olan düne... Ufuklardan uçmak ve çocuk gözleriyle hayrete düşmek. Sihir zamanı… Yeni yıl zamanı… Yıldızlı gecelerde bulutlar geçiyor ve Ay, Dünya'nın etrafını dolaşırken havalı ufuklarda perdeyi açıp bize hayali bir tiyatronun yolunu gösteriyor. Bize küçük bir şehirdeki yeni yılın sırrını anlatıyor. Bir varmış bir yokmuş. Gözlerimi kapatan çarşaf açılıyor ve kendimizi bir anda bayram sevinci yaşamaya hazırlanan coşkulu bir insan kalabalığında buluyoruz.
12 Ocak 20.00
KONSER
CSO ADA Ankara
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu
“Sazımın Yıldızları”
13 Ocak, 19.30
CSO Ada Ankara Mavi Salon
“Mojca Erdmann ve Xavier De Maistre Duo”
Soprano: Mojca Erdmann
Arp: Xavier De Maistre
14 Ocak, 20.00
CSO Ada Ankara Ana Salon?
“Bir Garip Orhan Veli Müzikali’’
Orhan Veli’mizin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hâllerini ayrım gözetmeksizin kucaklayan bir oyun, bir buluşma...
15 Ocak, 14.00-20.00
CSO Ada Ankara Mavi Salon
RESİM
Cumhuriyet Kültür Merkezi
“Emeklilikte Saça Takılanlar”
Prof Dr Nur Gökbulut
6-19 Ocak
Sevgi Sanat Galerisi
“Yakın Kıyı”
Abidin Celal Binzet
5-21 Ocak
Valör Sanat Galerisi
Vedat Hazneci
10-31 Ocak
Galeri Soyut
“Mühürler / Seals”
Nurettin Akkaya
06-25 Ocak
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
Retrospektif
Ethem Onur Bilgiç
İllüstratör ve grafik tasarımcı Ethem Onur Bilgiç’in yaptığı sinema ve tiyatro, kitap kapakları ve iç çizimleri, plak kapakları, dergi kapakları ve kişisel illüstrasyonlarının yer aldığı sergiyi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde izleyebilirsiniz.
6-30 Ocak
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