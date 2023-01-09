Aşık Veysel'in Cumhuriyet ve Atatürk sevdası Ankara DT'de

Yayınlanma: 09.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 04:00

TİYATRO

Çankaya Sahne

“Sokratesin Son Gecesi”

Oyuncular: Mehmet Atay, Oktay Dal, Hülya Dizmen

Eser: Stefan Tsanev

Çeviren: Ismail Bekir Ağlagül

Yöneten: Mehmet Atay

Çankaya Sahne

14 Ocak, 20.00





Ankara Devlet Tiyatrosu

“Aşık Veysel”

Oyun; Aşık Veysel’in küçük yaşta gözlerini kaybetmesinden dolayı yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunmasını, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, yaşama olan bağlılığını, içindeki sevgiyi ve hoşgörüyü, karşısındakine duyduğu anlayış ve saygıyı, gözleri görmediği için askere gidemediği halde Milli Mücadele yıllarında İstiklal Savaşı’na katılmak için nasıl can attığını, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatmaktadır. Aşık Veysel, insanın içinde bulunduğu en zor durumda dahi isterse, inanırsa, çalışırsa ve azmederse neler başarabileceğini bizlere de tüm dünyaya da göstermiş ve kanıtlamıştır.

Yazan: Osman Nuri Ercan, Yönetmen: Alpay Ulusoy

Pursaklar DT Sahnesi

13 Ocak, 20.00





“Vatan Yahut Namık Kemal”

Büyük vatan şairi Namık Kemal’in kişiliğini, vatan ve hürriyet aşkını ve de tiyatro anlayışını anlatan bir oyun…

Yazan: Ergun Sav,Yöneten: Faruk Günuğur

Ankara Oda Tiyatrosu

11.12.13.24 Ocak, 18.30





BALE

*Ankara Devlet Opera ve Balesi

“Fındıkkıran”

P.İ.ÇAYKOVSKİ

Rüyaların zamanı Düşünceleri uçurma zamanı, sınırların üzerinden her zaman yarın olan düne... Ufuklardan uçmak ve çocuk gözleriyle hayrete düşmek. Sihir zamanı… Yeni yıl zamanı… Yıldızlı gecelerde bulutlar geçiyor ve Ay, Dünya'nın etrafını dolaşırken havalı ufuklarda perdeyi açıp bize hayali bir tiyatronun yolunu gösteriyor. Bize küçük bir şehirdeki yeni yılın sırrını anlatıyor. Bir varmış bir yokmuş. Gözlerimi kapatan çarşaf açılıyor ve kendimizi bir anda bayram sevinci yaşamaya hazırlanan coşkulu bir insan kalabalığında buluyoruz.

12 Ocak 20.00





KONSER

CSO ADA Ankara

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

“Sazımın Yıldızları”

13 Ocak, 19.30

CSO Ada Ankara Mavi Salon





“Mojca Erdmann ve Xavier De Maistre Duo”

Soprano: Mojca Erdmann

Arp: Xavier De Maistre

14 Ocak, 20.00

CSO Ada Ankara Ana Salon?





“Bir Garip Orhan Veli Müzikali’’

Orhan Veli’mizin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hâllerini ayrım gözetmeksizin kucaklayan bir oyun, bir buluşma...

15 Ocak, 14.00-20.00

CSO Ada Ankara Mavi Salon





RESİM

Cumhuriyet Kültür Merkezi

“Emeklilikte Saça Takılanlar”

Prof Dr Nur Gökbulut

6-19 Ocak





Sevgi Sanat Galerisi

“Yakın Kıyı”

Abidin Celal Binzet

5-21 Ocak





Valör Sanat Galerisi

Vedat Hazneci

10-31 Ocak





Galeri Soyut

“Mühürler / Seals”

Nurettin Akkaya

06-25 Ocak





Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

Retrospektif

Ethem Onur Bilgiç

İllüstratör ve grafik tasarımcı Ethem Onur Bilgiç’in yaptığı sinema ve tiyatro, kitap kapakları ve iç çizimleri, plak kapakları, dergi kapakları ve kişisel illüstrasyonlarının yer aldığı sergiyi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde izleyebilirsiniz.

6-30 Ocak