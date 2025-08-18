“Aşınma” Londra sahnesinde

Studio Oyuncuları’nın yapımı Aşınma, 3-4 Ekim tarihlerinde Londra’daki Battersea Arts Center’da sahnelenecek. Şahika Tekand’ın 2008’de yazıp sahnelediği Karanlık Korkusu’ndan yola çıkarak kaleme aldığı “Aşınma”, Tekand’ın tek kişi için yeniden tasarladığı, oyuncunun ustalığını öne çıkarırken aynı zamanda Performatif Sahneleme ve Oyunculuk Yöntemi’nin ilkelerini tavizsiz biçimde uygulayan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Oyunda Yiğit Özşener, gerçek zamanlı olarak maruz kaldığı zorlu koşullar eşliğinde, eğlenceli ve bir o kadar da ustalık isteyen bir sahne aksiyonunun içinde var olma mücadelesini seyirciye aktarıyor.

Yiğit Özşener, oyundaki performansıyla 24. Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne değer görülmüştü. Oyunun yazarı ve yönetmeni Şahika Tekand ise 29. Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde En İyi Yazar Ödülü’nün sahibi olmuştu.

75 oyunun biletlerinin tükendiği festival kapsamında “Aşınma”nın İngiltere’de ilk kez, sınırlı sayıda seyirci önünde gösterileceği belirtildi. Biletler 50 sterlin’den satışa sunuldu.

OYUN HAKKINDA

Aşınma, insanın varoluş alanını sınırlayan dünya düzenine karşı hayatta kalma çabasına odaklanan bir oyun. Yiğit Özşener, oyundaki zorlu koşullar karşısında şaşırıyor, anlıyor, öğreniyor, uyum sağlıyor, eğleniyor, bocalıyor, korkuyor, pes etmemek için çok çabalıyor, gerçi istese de bir türlü kurtulamıyor, öyle olunca da daha fazla uyum sağlıyor ve bu durumu normalleştirme çabası trajikomik bir hal alıyor. Tüm bunların beraberinde getirdiği “aşınmayı” iliklerine kadar yaşıyor ve yaşatıyor. Böylelikle Aşınma, oyuncu ve izleyici arasında kurulan bağın gücünden yararlanarak alışılmadık bir izleme deneyimi sunuyor.