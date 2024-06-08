Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:09

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:09

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanı, gazeteci, yazar Turgay Olcayto'nun Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar otobiyografik kitabı Literatür yayınlarından çıktı.

Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra TRT’de ve sonrasında da TGC’de yönetim kurulu, genel sekreterlik, başkanlık görevlerinde bulunan, Evrensel Gazetesi’nde “Gerçeğin Gözüyle” köşe yazıları çıkan ve “Sahi Siz Hangi Taraftaydınız?”, “Güneşin Düşmanları”, “Üzgün Sardunyalar”, Hayatın Renkleri” ve “Çok Bilmişler Korosu” kitaplarını kaleme alan Turgay Olcayto bu son kitabında kaybettiği eşi Nurhan Olcayto'ya duyduğu özlemle yazdığı, karşılığı olmayan mektupları yer alıyor. Olcayto başlarken kitapta yer alan mektupları derleyen TGC camiasının en kıdemli emekçilerinden Bahriye Gündüz'e ve dost foto muhabiri, yazar Kadir İncesu'ya teşekkür ediyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tanıştığı ve ardından evlenip, birbirlerinin hayatlarına tanıklık ettikleri Nurhan Olcayto uzun yıllar TRT’de Klasik Müzik Prodüktörlüğü yapan, meslektaşlarının sevgili Nurhan ablasıdır. Turgay Olcayto, kitaptaki mektupları uzun süren hastalığı boyunca hastanede yatan eşiyle duygularını, anılarını paylaşmakla teselli bulmak için kaleme almıştır.

Dördüncü mektubun son paragrafındaki şu satırlar Nurhan Olcayto'nun cesur, temiz karakterini çok güzel ifade ediyor; "Muhteşemdin. Cesaretin, dürüstlüğün ve güzelliğin.Nasıl başa çıkacaktım seninle. Yardımınla seninle başa çıkmayı da öğrendim. Önümde yeni ufuklar açtın. Sevgide, güvende her zaman benden bir adım ötedeydin."