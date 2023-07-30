ASKEV Sera’da Memet Fuat anıldı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Ölümüne kadar Yazko Edebiyat dergisinde, De ve Adam yayınevlerinde Memet Fuat ile birlikte çalışan isimler, hayatı ve çalışmalarına tanık oldukları ustaları Memet Fuat’ı kitaplarından örnekler vererek anlattılar. Çapan, şiir sanatına verdiği değeri, sanat ve sanatçının gelişmesinde çok önemli rolü olan eleştirmenliğini, dört yaşından beri üvey babası Nâzım Hikmet ve annesi Piraye’nin sorumlu birey olarak yetişmesine verdikleri önemi Gölgede Kalan Yıllar gibi otobiyografik kitaplarına dayanarak hatırlattı. Salonda bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Literatür Yayıncılık’ın kurucusu Kenan Kocatürk bu konuda girişimlerde bulunma sözü verdi.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Sıcak günlerde Ayvalık ve çevresindeki sanatseverlere soluk aldıran bahçeli mekân ASKEV Sera’da; 6 Haziran’dan başlayan, on beş günde bir “Eğitim Durakları” başlıklı konuşma serisi aynı isimlerle sürecek. Gelecek konuşma 8 Ağustos Salı günü 19.00’da “Eğitim Durakları: Çin’den Peru’ya Dünya Şairleri” başlığıyla gerçekleşecek.

Konuşmaları takip etmek ve konserleri izlemek isteyenlerin [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabileceği etkinliklerin tamamı ücretsiz.