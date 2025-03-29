Aşkın iyileştirici gücü

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:36

Dan Berk ile Robert Olsen komedi-aksiyon-gerilim-romantizm türlerini iç içe geçirdikleri Acıya Yer Yok’ta (Novocaine) genetik engelini sevdiği kadın için kullanan içindeki cesareti ve dayanıklılığı dışa çıkaran genç bir adamın büyük değişimini, özgüvenini kazanmasını anlatıyorlar.

San Diego bankasının müdür yardımcısı otuz yaşındaki Nathan; ciddi, çalışkan, duyarlı, müşterilerine karşı nazik, yardımsever sıradan bir adamdır. Çok dostu yoktur, sosyal değildir, gözlerden uzak sade bir yaşam sürer çünkü genetik bir bozukluğu vardır: acıyı, soğuğu, sıcağı hissetmez. Bu engel ilk bakışta süper güç gibi görünse de özel yaşamı bunun böyle olmadığını kanıtlar, sıvı yiyeceklerle beslenir, katı yerse dilini koparacağını düşünür.

En yakın dostu yüzünü hiç görmediği her akşam bilgisayarda oyun oynadığı arkadaşı Roscoe’dur. Aynı bankada çalıştığı Sherry’yi çok beğenen Nathan genç kadınla iletişim kurmakta zorlanır. Kahve kazasının ardından Nathan’la Sherry yakınlaşırlar, Nathan göğsündeki serüven dolu alternatif hayat dövmesini Sherry’ye gösterir. “Herkes bir şeyler saklar, bunları paylaşacağımız birilerini ararız” diyen Sherry’e aşık olan Nathan bambaşka biri olur, özgüvenini kazanır, yeniden doğar adeta . Noel zamanı banka soyulur, soyguncular Sherry’yi rehine alırlar. Nathan tüm cesaretini toplayıp hırsızların peşine düşer. Tüm yaşamı boyunca ona yük olan genetik bozukluğu arayışının en değerli silahına dönüşür. Rakipleriyle dövüşürken aşılamaz engelleri kolaylıkla aşarken bedeninin ve zihninin sınırlarını da keşfeder Nathan.

EVRENSEL SORULAR

Yönetmenler anlatım gereksinimlerini karakterin olanakları ve olanaksızlıkları üstüne kurmuşlardır. Nathan’ın başına gelmedik kalmaz; kanar, yanar, kesilir, çivilenir. Aksiyonun, gerilimin dışında film evrensel sorular da sorar: Aşkı uğruna insan neleri göze alır ?

Zayıflık nasıl güce çevrilir? Bağımsız gerilimler (Villains, The Skatelander) gerçekleştiren Berk ile Olsen filme özgün ritimlerini, gerilimlerini katarlar. Şiddetli aksiyon sekansları, romantik sahneler görsel estetikle oluşturulmuştur. Görüntü, kadrajlar (Jacques Jouffret) baskıcı atmosferi, müzik (Lorne Balfe, Andrew Kawczynski) dramatik durumları etkinleştirir.

Farklı dövüş sahneleri farklı mizah duygusu sergiler: mutfakta her türlü mutfak gereciyle dövüş, işkence, araba takibi sahnelerinin koreografileri başarılıdır. Yönetmenler aksiyon-komedi-gerilim-gore türleri arasındaki dengeyi iyi kurmuşlardır. Nathan’ı The Boys dizisinden, Oppenheimer, Kusursuz Arkadaş filmlerinde izlediğimiz Meg Ryan ile Dennis Quaid’in oğlu Jack Quaid başarıyla yorumlar. Çekimden önce yönetmenler Quaid’in Cehennem Silahı 1 ve 2, Zor Ölüm, Kaynar Sıcak, Gün Doğmadan filmlerini izlemesini istediler.

Kötü adam rolündeki Simon‘da Gülümse 2’den tanıdığımız Jack Nicholson’ın oğlu Ray Nicholson var. Sherry’yi Amber Midthunter (Ice Road, Prey, Black Bag) canlandırıyor. Quaid’le Midthunter ikilisi filme enerji, tazelik katıyor. Roscoe’da Jacob Batalon (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) çok sempatik. Betty Gabriel, Matt Walsh, Conrad Kemp yan rollerde yer aldılar.