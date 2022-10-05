"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" 21 Ekim'de beyaz perdede

05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:59

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan film, serinin ikinci filmi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği filmin "Ee Daha Daha Nasılsınız?" isimli müziğini ise son zamanlarda büyük ilgi gören şarkıcı Sura İskenderli seslendiriyor.

Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.

FİLMİN KONUSU

Göz alıcı, güçlü ve dost canlısı bir helikopter olan Gökbey, Hürkuş'un taşından elde edilen verilerle tasarlanan mavi bir taşla canlanır.

Ferit'in polis ekipleri tarafından yakalanmasından sonra işlerin başına geçen Yaralı Yüz, neredeyse tamamen olumsuz enerjiyle elde edilmiş kırmızı bir taş üretir fakat ellerinde taşın enerjisini kaldırabilecek kadar güçlü bir uçak ya da helikopter yoktur.

Bu yüzden Gökbey'i hedef alırlar ve uçuş testi sırasında onu kaçırırlar. Aslan, arkadaşları ve Hürkuş, dostları Gökbey'in peşine düşer. Ancak kırmızı taşın etkisiyle olumsuz bir hale dönüşen Gökbey'i kurtarmak ve eski haline getirmek düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.