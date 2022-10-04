8. Kırmızı Lale Film Festivali Hollanda’da başlıyor…

04 Ekim 2022 Salı, 13:30

Hollanda’da Türk filmlerinin sanatseverlere ulaştırılması amacıyla düzenlenen 8. Kırmızı Lale Film Festivali, 7-16 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın çeşitli şehirlerde sinemaseverlerle buluşacak.

Hollanda’da çeşitli belediyeler ve fonlar ile Türkiye’den Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Red Tulip Foundation tarafından düzenlenen festivale, Türkiye’den çeşitli sinema insanının katılması bekleniyor.

ALZHEIMER FARKINDALIĞI

Pandemi nedeniyle uzunca bir süre ara verilmek zorunda kalınan festivalde, bu yıl Alzheimer hastalığına yönelik farkındalığı artırmak için özel gösterimler yapılacak.

Kırmızı Lale Film Festivali Rotterdam, Amsterdam, Deventer şehirlerinde gerçekleşiyor. Festival, Hollanda ile Türkiye arasında kültürel bağları sinema aracılığıyla güçlendirmeyi ve Türkiye sinemasının tanıtımını hedefliyor.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Red Tulip Foundation Başkanı Mehmet Emin Alkanlar festivalin kalıcı olması için çalıştıklarını, pandemi döneminde ülkede tüm festivallerin kapılarını seyircilere kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Vakıf başkanı zor bir dönemin ardından kültürel etkinliklerin ülkede yeniden canlandığını, bir sonraki 9. Kırmızı Lale Film Festivali’nin de 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılması için karar alındığını açıkladı.