‘Aslan Kral’ın yönetmeni Roger Allers yaşama veda etti

Sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Aslan Kral’ın (The Lion King) ortak yönetmeni, usta animatör Roger Allers’tan üzücü haber geldi. Walt Disney Animation Studios yetkilileri, 76 yaşındaki Allers’ın Santa Monica’daki evinde, kısa süren bir hastalığın ardından ani bir şekilde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"ANİMASYONUN GERÇEK BİR TEMEL TAŞIYDI"

Allers’in vefatını, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Dave Bossert sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla doğruladı. Bossert, Allers’i şu sözlerle andı:

"Olağanüstü yetenekli bir sanatçı ve Disney Animasyon Rönesansı’nın gerçek bir temel taşıydı. Nazik kişiliği ve cömertliğiyle etrafındakilere ilham veren, kazandığı muazzam başarılara rağmen mütevazılığını hiç kaybetmeyen bir dosttu."

Disney CEO’su Bob Iger ise yayımladığı taziye mesajında, Allers’i "yaratıcı bir vizyoner" olarak nitelendirerek, "Disney’e yaptığı katkılar kuşaklar boyu yaşamaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

PETER PAN İLE BAŞLAYAN BİR TUTKU

1949 yılında New York’ta doğan Allers’in animasyon tutkusu, beş yaşındayken izlediği Peter Pan filmiyle başladı. Kariyerine Tron filminde storyboard ekibinde yer alarak adım atan sanatçı; Küçük Deniz Kızı, Güzel ve Çirkin ve Aladdin gibi Disney’in kült yapımlarında kilit roller üstlendi.

BİR REKORTMEN: ASLAN KRAL

1994 yılında Rob Minkoff ile birlikte yönettiği Aslan Kral, Allers’in kariyerinin zirvesi oldu. Film, sadece o yılın en çok hasılat yapan yapımı olmakla kalmadı, aynı zamanda dünya genelinde 55 milyondan fazla kopya satarak ev videosu alanında da erişilmesi güç bir rekora imza attı. Allers, bu başarısını Broadway sahnesine de taşıyarak yapımın tiyatro uyarlamasıyla 1998 yılında Tony Ödülü’nün sahibi oldu.

MİRASI GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTUYOR

Disney’deki görev süresi boyunca Lilo & Stitch ve Şaşkın İmparator gibi projelerin mutfağında yer alan Allers, stüdyodan ayrıldıktan sonra Sony Pictures Animation’ın ilk uzun metrajlı filmi olan Open Season’ı (Çılgın Dostlar) yönetmişti.