“Aslında Yoksun”: Tiyatroda Bir Yas Hikayesi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 16:55

Güncelleme: 07.11.2024 - 16:55

Eski Sahne Topluluğu’nun yeni oyunu Aslında Yoksun, yas sürecinin derinliklerine inen dokunaklı bir hikaye sunuyor. Güven Baykan’ın kaleme aldığı ve Akın Aker’in yönetmenliğinde sahnelenen oyun, izleyiciyi kayıpların ardından gelen boşluk ve yalnızlık duygusuyla yüzleşmeye davet ediyor. Oyunun merkezinde, kaybettiği sevdiklerinin ardından derin bir yas sürecine giren ve yalnızlığını bir kayıkla (Ergül) doldurmaya çalışan kahramanın içsel yolculuğu yer alıyor. Simge Akovalıer’in uyarladığı bu eser, izleyicilere kayıp ve yas temalarının işlendiği derin bir içsel hikaye sunuyor. Işık tasarımında Türker Alpuğan’ın ve müzikte Cem İdiz’in katkılarıyla sahneye taşınan oyun, görsel ve işitsel anlamda izleyiciyi etkileyen bir atmosfer yaratıyor. Psikolojik danışman Betim Öykü Aker’in desteğiyle hazırlanan oyun, yasın evrelerini, yalnızlıkla başa çıkma sürecini ve kahramanın kayıkla olan “dostluğunu” ele alıyor. Ergül adını verdiği kayık, kahramanın yalnızlığında bir yol arkadaşı, bir sırdaş ve bir teselli olarak öne çıkıyor. Bu dostluk, izleyicilere yas sürecinde insanın en beklenmedik nesnelerle bile duygusal bağ kurabileceğini gösteriyor. Aslında Yoksun 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Rubenis (Varlıbaş) AVM Panki Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Hayatında önemli bir kayıp yaşamış herkesi derin bir özdeşleşmeye davet eden bu yapım, yas sürecinin evrenselliğini gözler önüne seren etkileyici bir deneyim sunuyor.