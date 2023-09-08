Aspendos Antik Tiyatrosu'nda büyük bir gece: "Tosca" Operası sahnelenecek

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:37

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapıyor. Türk sahnelerinde ilk kez seslendirilecek olan Giacomo Puccini'nin "Tosca" operası, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olarak biliniyor. Bu özel gece, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşecek.

Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan bu büyük prodüksiyon, Semiha Berksoy'un kızı Zeliha Berksoy'un rejisörlüğünde özel bir şekilde hazırlandı. Eserde, Bolşoy Tiyatrosu'nun baş solistlerinden soprano Dinara Aliyeva "Floria Tosca"yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan "Mario Cavaradossi"yi, bariton Elchin Azizov ise "Scarpia" karakterini seslendirecekler.

Bu muhteşem gösteri, özel dekor tasarımı, kostüm tasarımı, koreografi ve ışık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Festivalin 30. yılı ve Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine, Atatürk'ün en sevdiği opera eserine tamamen ithaf edilerek sahneye konuldu.

8 Eylül'de, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sadece bir opera performansı değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim sunulacak. Unutulmaz bir sahne performansı ve eşsiz bir tarihi atmosferin bir araya geldiği bu geceyi kaçırmayın!