Aspendos Antik Tiyatrosu'nda büyüleyici kapanış: Ünlü sanatçılar büyük ilgiyle karşılandı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:44

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:44

Aspendos Antik Tiyatrosu, büyüleyici bir müzik festivali kapanışına ev sahipliği yaptı. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bu tarihi mekanda gerçekleştirilen etkinlikte muhteşem performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de izlediği kapanış konserinde, sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır, Feryal Türkoğlu; mezzosoprano Ferda Yetişer; tenor Erdem Erdoğan ve bas Tuncay Kurtoğlu sahne aldı. Bu özel geceye şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da eşlik etti.

Konserde, ünlü bestecilerin seçkin eserleri seslendirildi. Çaykovski, Rahmaninov, Dvorak, Donizetti, Bizet, Puccini, Mozart ve Mascagni gibi isimlerin eserleri, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.

Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Aspendos'un önemine vurgu yaparak, bu festivalin önemli bir gelenek haline geldiğini ve ilginin her geçen yıl arttığını belirtti. Tan Sağtürk, gelecek yıllarda festivali daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Sanatçı Feryal Türkoğlu ise kapanış konserinin keyifli bir programla sona erdiğini ifade ederek, Aspendos'un kendileri için özel bir mekan olduğunu ve bu geceyi unutamayacaklarını söyledi. Erdem Erdoğan ise izleyicilerin yoğun ilgisi karşısında heyecanlandıklarını ve unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirtti.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde sahne almanın özel bir deneyim olduğunu vurgulayan sanatçılar, bu unutulmaz gecenin ardından Aspendos'u ve festivali şimdiden özlemeye başladıklarını dile getirdi.