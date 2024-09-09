Aspendos Festivali’nde sanat rüzgarları: Opera ve bale tutkunlarına özel program...

Yayınlanma: 09.09.2024 - 18:21

Güncelleme: 09.09.2024 - 18:21

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) açıklamasına göre, ilk kez 1994'te sanatseverlere kapılarını açan ve 1998'de uluslararası boyuta taşınan bu prestijli festival, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

FESTİVALİN AÇILIŞI: "AIDA"

Festivalin açılışı, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00'de, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün büyük prodüksiyonlarından biri olan "Aida" operasıyla yapılacak. Ünlü soprano Joana Zhelezcheva ve tenor Walter Fraccaro'nun sahne alacağı Giuseppe Verdi'nin ünlü üç perdelik operası, sanatseverlerle buluşacak. Eser, komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor. Ankara ve Antalya DOB sanatçıları eseri sahneleyecek.

Rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin, tarih araştırmalarını ise Ravivaddhana Monipong Sisowath'ın üstlendiği eser, Lorenzo Castriota'nın yönetimindeki orkestra ve Mahir Seyrek şefliğindeki koro tarafından seslendirilecek.

OPERA VE BALE GECELERİ

16 Eylül'de saat 21.00'de, sopranolar Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü'nün performanslarıyla "Opera Gala Gecesi" düzenlenecek.

20 Eylül'de saat 21.00'de, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü" balesini sahneleyecek. Eserin koreografisi A. Volkan Ersoy ve G. Armağan Davran tarafından yapılırken, Antalya DOB orkestrası, Tolga Taviş yönetiminde sahne alacak.

22 Eylül'de, Astana Bale Tiyatrosu "Carmen" ve "Tango Ateşi" adlı performanslarıyla sahneye çıkacak. Topluluk, klasik ve modern baleyi flamenko ve tango ile harmanlayarak izleyiciye görsel bir şölen sunacak.

FESTİVALİN KAPANIŞI: "TOSCA"

Festival, 26 Eylül'de Antalya DOB tarafından sahnelenecek olan "Tosca" operasıyla sona erecek. Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde sahnelenecek eserde, ünlü tenor Paolo Lardizzone, Cavaradossi rolüyle sahneye çıkacak. Eserin orkestrası Lorenzo Castriota yönetiminde, Antalya ve İzmir DOB sanatçılarıyla birlikte sunulacak.