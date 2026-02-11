Assos’ta felsefe buluşması gerçekleşti

Sempozyumun ana temasını felsefe tarihi bağlamında açıklayan, yeni katılımcılara etkinlik hakkında bilgi veren Assos’ta Felsefe kurucusu ve direktörü Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in “Aydınlanma Bağlamında Felsefe, Bilim, Sanat ve Siyaset” başlıklı oturumuyla başladı. Konuşmacılar: Prof. Dr. Umut Hacıfevzioğlu, Doç Dr. Burak Kesgin, Doç. Dr. Sezgi Durgun Özkan, Prof. Dr. Cengiz İskender, Prof. Dr. Fırat Şenol, Prof. Dr. Doğan Yaşat, Doç. Dr. Cemil Güzey ve Dr. Baver Demircan sunum yaptılar ve soruları yanıtladılar.

Oturumlarda, siyaset felsefesinin Platon’dan beri temel problemlerinin başında gelen “Kim Yönetmeli?” sorusu, erdemli olanın yönetmemesi sonucunda doğan acı tarihi tecrübeler; günümüzde iklim kriziyle birlikte yeni boyutlar da kazanan “Küresel Göçün” yarattığı, siyasetle birlikte etik bağlamda da karşı karşıya kalınan “gerilimler ve çıkmazlar”; Arap dünyasını tahlil eden İbn Haldun'un siyaset felsefesi, Adorno ve Hegel’in sanat felsefeleri ile bilim felsefesinin konusu gibi görülse de bütün problemlerin çözülüp çözülmemesi için temel çıkış noktası olan “Gerçeklik ile Akıl Sorunu” üzerine sunumlar yapıldı.

İlgi alanları arasında bilim ve bilgi felsefesi olan Cengiz İskender, postmodernizmin felsefi eleştirisini yaptığı “Post-Doğruluk Çağında ve Siyaset, Din, Bilim Bağlamında Gerçeklik ile Akıl Sorunu” başlıklı sunumunda eski çağ düşünürlerinden beri bilgi ile inanç arasında bir ayrım yapıldığını, akıl yürütmenin hem bilgi için hem de doğruluğun nesnelliği için kılavuz olduğunu, nesnelliği güvence altına alan bu ayrımların modern dünyayı istikrarlı kıldığını anlattı. Post-Doğruluk çağında yaşadığımız krizin de bu ayrımların fiilen çökmüş olmasından kaynaklandığını, sonucunda insanlığın cehalete sürükleneceğine dikkat çekti.