Assos'ta antik felsefe uzmanları buluşacak!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Felsefe Sanat Bilim Derneği, Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Assos’ta (Behramkale) felsefe etkinliği düzenliyor. Derneğin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’e gelenekselleşen Assos’ta Felsefe etkinliğini sorduk.

Bu etkinliğe Assos Felsefe akademisi denebilir mi?

Assos’ta Felsefe, Türkiye’de, felsefe alanında, üniversite dışında, nitelikten taviz verilmeden hem uluslararası hem de ulusal boyutta bu kadar uzun bir süre gerçekleşen ve sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış olan ilk ve tek etkinlik. Her yıl farklı bir konu işleniyor. Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Nietzsche, Marx, Wittgenstein gibi birçok filozofu, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, zihin felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, dil felsefesi, din felsefesi, sanat felsefesi gibi birçok farklı alanda konuyu işledik. Artık düzenli yapıldığı, 23 yıldır devam ettiği ve sürdürülebilir olduğunu da kanıtlamış olduğu için akademi de sayılabilir.

BU YAZ KONU STOACILIK

Uluslararası yaz etkinliği ne zaman ve hangi konuda olacak?

Etkinlik 3-6 Temmuz’da Stoacılık (Stoicism) üzerine olacak. Stoacı felsefenin en önemli kişilerinden birisi olan Kleanthes Assosludur. Bu vesileyle onu kendi memleketinde düşünceleriyle, felsefesiyle anmış da olacağız. Doğaya uygun yaşamın akla uygun yaşam olduğunu savunan Kleanthes’i (Cleanthes) ve diğer temel Stoacı filozoflar olan Kıbrıslı Zenon’u ve Mersinli Krisippos’u ve onlardan etkilenen diğer Stoacı filozofları ele alacağız.

Yaz etkinliğin konuşmacıları kimler olacak?

Bu yıl dünyanın farklı üniversitelerinden dokuz öğretim üyesini davet ettik. Prof. Margaret Graver (Darmouth College), Prof. Rachana Kamtekar (Cornell University), Doç. Vanessa de Harven (University of Massachusetts Amherst), Doç. Eric Brown (Washington University in St. Louis), Doç. Jacob Klein (Colgate University), Doç. Simon Shogry (Oxford University), Doç. Panos Eliopoulos (University of Ioannina), Doç.Tamer Nawar University of Barcelona), Yrd. Doç. Enrico Piergiacomi (Technion/Israel Institute of Technology).

DÜNYA ÇAPINDA YAYIN

Böyle isimleri Türkiye’ye davet ederken sorun yaşıyor musunuz?

Uluslararası boyutta çok iyi bir tanınmışlığımız var felsefe camiasında. Yurtdışından davet ettiğim isimlerin, birçoğu, “Assos’ta Felsefe’yi biliyoruz ve hakkında çok iyi şeyler duyuyoruz” diyor. Bugüne kadar ABD, Britanya, Kanada, Almanya, Fransa’dan; Harvard, Cambridge, Yale, Kalifornia-Berkeley, Columbia, Sorbonne, Humboldt üniversitelerinden dünya çapında önemli felsefeciler etkinliğimize konuşmacı olarak katıldılar. Sempozyum etkinliklerimizden birisindeki sunumlar, bildiriler, “Cambridge Üniversitesi Yayınları” (CUP) tarafından yayımlandı: “Aristotle’s Politics”. Böylece Türkiye’de felsefe alanında düzenlenen bir sempozyum/konferans etkinliği bildirileri ilk defa bu kadar üst düzey dünya çapında önemli bir akademik yayınevi tarafından yayımlanmış oldu.

Assos’ta felsefeyi kimler izliyor, geri dönüşler nasıl?

Katılımcıların yaklaşık yarısı felsefe öğrencisi veya mezunu, diğer yarısı da alan dışından, her yaştan ve her alandan, her sektörden felsefe meraklıları. Bugüne kadar 250’yi aşkın konuşmacı, 8 bini aşkın katılımcı katıldı etkinliklerimize. Uluslararası etkinliklerde 60-100 arası, ulusal etkinliklerde 150-200 arası katılımcı oluyor. Geri dönüşlerin neredeyse tamamı olumlu. Hatta olumsuz bir tepki aldığımızı hatırlamıyorum.

KATILIM ÜCRETSİZ



Etkinliğe herkes katılabiliyor mu?

Etkinliğe katılım ücretsiz ve ilgi duyan herkese açık. Amacımız felsefeyi sulandırmadan, popülizm yapmadan herkese açmak. Ancak kayıt ve başvuru lojistik nedenlerle zorunludur. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınmaktadır. Ulusal etkinliğin dili Türkçe, uluslararası etkinlik İngilizce. Olası çeviri hatalarını ve doğal akışı bozmamak için çeviri işine girmiyoruz.

Fotoğraf: Onur Peştimalcıoğlu