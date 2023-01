'Assos'ta Felsefe' buluşması 23. yılında

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:55

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:57

23 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum etkinliğinin 2023 yılı ulusal toplantısı, 3-4 Şubat 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, “Felsefe, Bilim ve Aydınlanma” konusunda gerçekleşecek.

Bu çerçevede, 17. ve 18. yüzyılda felsefe ve bilim alanında gerçekleşen gelişmeler, 1776 Amerikan devrimi ve 1789 Fransız devrimi, söz konusu aydınlanma hareketinin ve devrimlerinin Rönesans ve antik çağdaki öncülleri, 19. ve 20. yüzyıldaki etkileri ele alınacak ve irdelenecek.

KİMLER KATILACAK?

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 23 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Doğan Göçmen, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Aliye Kovanlıkaya, Doç. Dr. Barış Parkan, Doç. Dr. Elif Çırakman, Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik ücretsiz ve herkese açıktır, kayıt ve başvuru zorunludur. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınmaktadır.

ETKİNLİK PROGRAMI

3 Şubat Cuma

13.30 Örsan K. Öymen: “Aydınlanma, Atatürk ve Cumhuriyet”

15.00 Cemil Güzey: “Aklın Tutku Hâli: Kemalist Aydınlanma”

16.30 Halil Turan: “Aydınlanma, Özgürlük ve Egemenlik”

18.00 Elif Çırakman: “Aydınlanma ve Eleştirel Akıl: Kant’ın Metodolojik Yaklaşımı”

4 Şubat Cumartesi

13.30 Aliye Kovanlıkaya: “Kant’ta Farklı Düşünme Tarzları ve Aydınlanma”

15.00 Doğan Göçmen: “Modern Alman Felsefesinde Aydınlanma Kavramı”

16.30 Barış Parkan: “Aydınlanmanın Diyalektiği Üzerine Notlar”

18.00 Cengiz İskender Özkan: “Lakatos Bağlamında Bilim, Akıl ve Din”

KONUŞMACILAR HAKKINDA KISACA

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe/Assos Felsefe Akademisi” Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, siyaset felsefesi, Platon, Epikuros, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?”, “Karanlıktan Yağan Kar”, “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta), “Felsefe Yazıları” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji (bilgi felsefesi), bilim felsefesi, ontoloji (varlık felsefesi), etik (ahlak felsefesi), siyaset felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset felsefesi, ekonomi felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü emekli Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, etik, estetik, mantık, dil felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Aliye Kovanlıkaya: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden almıştır. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, ontoloji, etik, Descartes, Leibniz, Kant. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset felsefesi, etik, uygulamalı etik, ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Elif Çırakman: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Etik, siyaset felsefesi, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger, Levinas. Alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.

Cengiz İskender Özkan: Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Bilim felsefesi, epistemoloji, mantık, dil felsefesi. “Tarih Felsefesi” kitabının ve alanında birçok ulusal ve uluslararası makalenin yazarıdır.