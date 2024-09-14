Asuman Küçükşahin’in “Arayış” Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:15

Güncelleme: 14.09.2024 - 17:15

Arayış: Yeni Anlamların Peşinde

Asuman Küçükşahin, “Arayış” sergisinde, resimlerinde kontrol, rastlantı ve bilinçdışının buluştuğu bir anlatı sunuyor. Sanatçı, renklerin karışımı ve boyanın doğal akışıyla birlikte sürpriz şekiller üretmenin, tuvale yansıyan bir üstünlük olduğunu belirtiyor. “Tuvaldeki rengin ışık çarpması, içine girdiği derinlikte başkalaşarak yeniden ufunuklu hayallere bürünür” diyerek, sanatçının iç dünyasının nasıl tuvalde hayat bulduğunu aktarıyor.

Küçükşahin’in resimleri, izleyicileri yeniyi aramaya, derinliklerdeki soruları sormaya ve farklı hayal dünyalarına yolculuk yapmaya davet ediyor. Sergideki eserler, akrilik ve dijital yağlı boya teknikleriyle oluşturulmuş, sanatçının içsel yolculuğuna eşlik eden renkli soyut anlatımlardan oluşuyor.

SANATÇI HAKKINDA

1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Asuman Küçükşahin, 1997 yılında Ayla Çıtak’tan aldığı resim dersleriyle sanat yolculuğuna başladı. 2000 yılında Kemal İbrahimov ve ardından Kayhan Keskinok gibi önemli ustalarla çalışarak sanatını geliştirdi. 2009-2015 yılları arasında İhsan Çakıcı atölyesinde de resim çalışmalarını sürdüren sanatçı, bugüne kadar birçok kişisel ve karma sergide yer aldı. 2013 yılından bu yana Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi olan Küçükşahin, derneğin yönetiminde aktif görev alıyor.





Sanatla dolu bu etkinliği kaçırmamak için sergiye tüm sanatseverler davetlidir.





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