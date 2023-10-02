Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” turneye çıkıyor

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:14

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:14

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Ataol Behramoğlu’nun yazdığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna sahnelendiği “Lozan” oyunu Türkiye turnesine çıkıyor.

Dramaturgluğunu ve yönetmenliğini Haluk Işık’ın yaptığı, müzikleri Timur Selçuk’a ait oyun, 24 Temmuz’dan bu yana, Tire ve Ödemiş turneleriyle birlikte 7 kez izleyiciyle buluştu. Oyun önümüzdeki günlerde Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da sahnelenecek.

Lozan 9 Ekim’de Eskişehir’de, 10 Ekim’de İstanbul’da, 11 Ekim’de Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

LOZAN’IN 100’ÜNCÜ YILI İÇİN SAHNELENEN TEK SANAT ESERİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinden Lozan’ın imzalanmasına ve sonrasına uzanan bir süreci, tarihsel belgeler ışığında ve insani öykülerle anlatan 2 bölümlük müzikal oyun, Lozan’ın 100. yılında ülkemizde sahnelenen ilk ve tek sanatsal çalışma olma özelliği de taşıyor.

Oyunun yönetmen yardımcılığını Gizem Yerik, yönetmen asistanlığını Banu Kezel, dekor-kostüm tasarımını Cemile Alcalık, ışık tasarımını Abdullah Uyan, görsel tasarımını İmran Aydın Tali, hareket-dans tasarımını İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Elif Moroğlu, müzik direktörlüğünü Nesrin Bacak, müzikal alt yapılarını Türker Barmanbek, sahne amirliğini Aslı Cindaruk üstlendi. Lozan’da Kader Aytekin, İlke Can, Aslı Cindaruk, Ozan Servet Çetinkaya, Utku Erişik, Deniz Can Iğdır, Banu Kezel, Ayşe Kör, Emrah Kurtoğlu, Burak Özbaykuş, Mahir Taşpulat, Cavit Şahin Tatlıcıoğlu, İbrahim Mert Varcin rol alıyor.

“İZMİR’DEN TÜRKİYE’YE ARMAĞAN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetimizin tapu senedi, özgürlük ve bağımsızlığımızın uluslararası kabulü olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılında, böyle bir oyunu kentimize ve ülkemize armağan etmekten onur duyuyoruz. Taşıdığı tüm değerlerle İzmir’e bu yakışırdı ve biz de gereğini yapmanın sevinci içindeyiz. Şimdi bu sevinci Eskişehir’e, İstanbul’a ve Ankara’ya taşıyoruz. Bizi davet ve konuk eden büyükşehirlerimize ve değerli başkanlarına teşekkür ediyor, İzmirliler adına sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyor, değerli hemşerilerini oyunumuza davet ediyorum” diye konuştu.