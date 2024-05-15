Atatürk Büstü Épinay-Sur-Seine'de Yer Alacak

Paris'in Épinay-Sur-Seine Belediye Başkanı Hervé Chevreau'nun onayıyla, Fransa'da ilk kez bir Atatürk büstü yer alacak.

Güven Baykan
Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:34
Atatürk Büstü Épinay-Sur-Seine'de Yer Alacak
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Paris'in Épinay-Sur-Seine Belediye Başkanı Hervé Chevreau'nun onayıyla, Fransa'da ilk kez bir Atatürk büstü yer alacak. Paris Trabzon Kültür Derneği'nin başvurusu sonucunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik hakkını tesis ettiği, laikliği ve kadın-erkek eşitliğini getirdiği, çokeşliliği kaldırdığı ve kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı; bu değerlerin Fransa'nın değerleriyle örtüştüğü vurgusu yapılarak büstün Épinay-Sur-Seine'deki Trabzon Evi'nin bulunduğu Avenue de la Marne Caddesi'ne yerleştirilmesine karar verildi. Paris Trabzon Kültür Derneği Başkanı Bülent Cumur, 23 Nisan'da kendilerine ulaşan resmi yazıyla büstün onaylandığını ve 29 Ekim'de Trabzon Evi'nin önündeki caddeye konulacağını açıkladı. Cumur, Fransa'ya ilk kez Atatürk büstü koyulmasının gururunu yaşadıklarını belirtirken, bu süreçte maddi destek sunmak isteyen kişi ve kurumlara kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Atatürk büstü için yapım çalışmalarının Trabzon'da başladığını ifade eden Cumur, açılışa Trabzon Valisi, belediye başkanları ve bakanlık düzeyinde davetlerin yapıldığını ve tüm Atatürk severleri açılışa beklediklerini söyledi. Fransa'da ilk kez bir Atatürk büstünün yer alacak olmasının uzun bir mücadelenin meyvesi olduğunu belirten Cumur, bu kararın herkese nasip olacak bir iş olmadığını ifade etti.

Épinay-Sur-Seine Belediye Başkanı Chevreau'nun kararıyla Fransa'da Atatürk büstüne yer verilmesi, Türkiye-Fransa dostluğunun bir simgesi olacak. Türk halkı ile Fransız halkının kültürel bağlarını da pekiştirecek olan bu adımın atılacağı 29 Ekim 2024 tarihi, heyecanla bekleniyor...


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