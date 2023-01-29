Atatürk ışığında Hilmi Şimşek sergisi
Hilmi Şimşek, Atatürk’ün ışığında suluboya portre resim sergisini Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açtı.
Sanatçı 23 suluboya eserinin yer aldığı sergi için, “Atatürk ve onun ışığı ile aydınlanarak ülkemize ve insanlığa değer katan; renk, ses, umut, bilgi, şifa, rehber olmuş güzel yürekli insanlara naçizane teşekkürümdür” diyor.
Hilmi Şimşek, 1974 Amasya’da doğdu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Murteza Fidan Atölyesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar, resim ve karikatür çalışmalarını birlikte yürüten sanatçı, 2013 yılında aldığı kararla, resim sanatına yoğunlaştı.
Resimlerinde doğa ve doğanın birer parçası olan hayvanlar ve insan portreleri ön plana çıkmaktadır. Afrika ve Asya’da faaliyet gösteren David Shepherd Wildlife Foundation’da Bağışçı Yaban Hayatı Sanatçısı olarak gönüllü finans sergilerinde çalışmaları ile yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına açılan sergi 19 Şubat’a dek izlenebilecek.
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