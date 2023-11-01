Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:12

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:12

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatçı Ergün Başar’ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler Dev Portreler” sergisi açıldı. Konak Metro Sanat Galerisi’ndeki serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve sanatseverler katıldı. 90 yağlıboya dev portreden oluşan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Atatürk Türkiye’sinde ilkleri başarmış Aziz Nesin, Ahmed Adnan Saygun, Aziz Sancar, Çetin Emeç, Afife Jale, İlhan Koman, Nazım Hikmet Ran, Üstün Ezer gibi isimlerin yer aldığı sergi, 30 Aralık’a kadar açık olacak.

“ÇOK DEĞERLİ BİR SERGİ”

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyetin 100. yılında, böylesine anlamlı ve kıymetli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Vekili Özuslu, “Nasıl ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuşurken, birden fazla duygunun esiri oluyor, her defasında kalbimiz çarpıyorsa, onu bir fırçanın ucunda hissetmenin de aynı derecede zor olduğunu tahmin ediyorum. Fırçası ile onu bize anımsatan, hissettiren sanatçımız Ergün Başar’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“CUMHURİYET SEVDALILARI BU SERGİDE”

Türkiye’nin adını dünyaya duyuran isimlerin de sergide yer aldığını anımsatan Özuslu, “Bugün 100 yaşında olan Cumhuriyete sevdalı, çağdaş, modern, Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmuş ve duyurmaya devam eden, ilkleri başarmış isimler de resmedilmiş. Bu sergi vasıtasıyla İzmirlilerin Atatürk ve Cumhuriyete gönül vermiş kıymetli isimlere dair en güzel duyguları tekrar hatırlayacağına ve elbette sorumluluklarımızı tekrar düşüneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“ATATÜRK'ÜN FELSEFESİ, DÜŞÜNCE YAPISINI AKTARAN KİŞİLER”

Ergün Başar da sergiye katkı sunanlara teşekkür ederek, “Bu portrelerin oluşmasında en önemli etken Atatürk'e bağlı, iz bırakan, Atatürk'ün felsefesini, Atatürk'ün düşünce yapısını bize aktaran kişilerden oluşması. Bu düşüncede olan bireyleri çiziyorum. Bunlar bir ilki başarmış oluyorlar. Biz bu şahsiyetlerle gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sanat ve sanatçı dostu bir başkan. Sanata insanları çekmeye çalışıyoruz. Bunun için bize yardımlarını esirgemeyen Tunç Başkana selamlarımı gönderiyorum” dedi.