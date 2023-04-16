Yayınlanma: 16.04.2023 - 00:01

Güncelleme: 16.04.2023 - 00:01

Atatürk Karşıyaka’da (Duvar Kitabevi) kitabında; “Bu kitapta, Kaf Sin Kaf’ın Kurucu Başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün süvarisi, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Üsteğmen Kadızade Zühtü Işıl’ın ‘Gazi Mustafa Kemal’in Peşinden Gidenlerin Kulübü’ dediği Karşıyaka Spor Kulübü’nün, Karşıyaka’nın Atatürk’ümüz ile olan bağlarını, onun Karşıyaka’ya olan sevgisini ve Karşıyaka’da yaşadığı günleri belgeleriyle yazdım” diyor Ahmet Diker.

Beş yıl önce yayımlanan Direnişten Dirilişe Kaf Sin Kaf Destanını Yazanlar kitabında da, bir spor kulübünün ülkemizin kurtuluşundaki katkılarını anlatmıştır. Sporcuların, kulüp kurucularının vatan toprağı tehlikeye düştüğünde Kuvayı Milliye’de, Mustafa Kemal’in askerleri olarak saf tutmalarının destansı anlatımıdır.

Diker, Atatürk’ün Karşıyaka’ya olan bağlılığını ayrıntılı olarak anlattığı yeni kitabına ise Karşıyaka Spor Kulübü’nün kurucusu, 21 yaşında Filistin Cephesi’nde esir düşmüş Kadızade Zühtü Bey’in, o cepheye komutan olarak atanan Mustafa Kemal’le Filistin Cephesi’ndeki buluşmalarıyla başlıyor. Ve Zühtü Bey’in esir kampında Karşıyaka Kulübü’nü kurmasıyla devam ediyor.

ZÜBEYDE HANIM, KARŞIYAKALILARA EMANET

Mustafa Kemal için Karşıyaka’nın yeri hep başka olmuş. Annesi Zübeyde Hanım’ı Karşıyakalılara emanet etmesi de boşuna değildir. Kurtuluş Savaşı yıllarında bile parola şöyleydi: “Biz Karşıyakalıyız”...

Ahmet Diker’in de vurguladığı üzere; Gazi Paşa’nın 10 Eylül 1922’de, İzmir’de Hükümet Konağı’ndan halka seslenirken kullandığı şu sözleri de zihinlere kazınmıştır: “Bu başarı milletindir…”

Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Mareşal Fevzi Çakmak ile İplikçizade Köşkü’nde kalmış, ulusun kurtuluşunu Karşıyaka’da kutlamıştır. Kitapta tüm bu süreçte yaşanılanlar bir film şeridi gibi akıp gidiyor.

Gazi Paşa’nın 1923’te, “Karşıyaka Spor Kulübü’nü harekete geçirin” emrinden sonra takım tekrar sahalara dönmüştür. Atatürk’ün emriyle armasında ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan tek kulüptür.

Atatürk’ün 11 Ekim 1925’te, Karşıyakalılara hitaben şu sözleri de unutulacak gibi değildir: “Karşıyakalılar! Anam sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir’i gördüğüm gün öncelikle Karşıyaka’yı ve orada yatan anamın mezarını gördüm.”

Karşıyakalılar da Zübeyde Ana’ya kendi anaları gibi sahip çıkarlar. Bir yere giderlerken fotoğraflarını yanlarına alırlar. Şöyle yazmadan yapamazlar: “Anamızı aldık da geldik…”

Atatürk’e sevdalarını, “Karşıyaka Yeşil Kırmızıdır/ Karşıyaka Cumhuriyet’tir/ Karşıyaka Mustafa Kemal’in askeri olmaktır/ Karşıyaka Atatürk’tür…” diyerek dile getirirler.

Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan tek cami Karşıyaka’dadır. “Mustafa Kemal Paşa Camisi” tabelasının altında da Atatürk’ün imzası vardır.

Tüm bu bilgileri Atatürk Karşıyaka’da kitabında hayranlıkla okuyacaksınız.