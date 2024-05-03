“Atatürk Üzerine” ve “Kurtuluşun Türkiye’si 1922 Ankara Yazı”

Atılım Üniversitesi, gazetemiz Cumhuriyet ile ortaklaşa sanat ve tarih severler için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.05.2024 - 18:32
“Atatürk Üzerine” ve “Kurtuluşun Türkiye’si 1922 Ankara Yazı”
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Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Lökçe, Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve yazar Işık Kansu’nun katılımıyla düzenlenen konferans, Atatürk’ün mirasını ve Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Etkinlik, Kemal Şenoğlu’nun sunumuyla başladı ve siyasetçi-yazar Uluç Gürkan’ın “Atatürk Üzerine” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Gürkan, Atatürk hakkında yabancı yazarların yazılarını paylaşarak, izleyicilerle derinlemesine bir tartışma yürüttü. Konferansın ardından, Yevgeni Lansere’nin “Kurtuluşun Türkiye’si 1922 Ankara Yazı” adlı sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergi, 1922 yılının Ankara’sını ve Türkiye’nin kurtuluş sürecini gözler önüne seren eserleriyle dikkat çekti.


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