Atatürk’ün anısına sanat

10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul, Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara, Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, aramızdan ayrılışının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü birlikte anmak üzere 10 Kasım Perşembe günü, sabah 08.30’da ziyarete açılıyor. Müzeler, akşam 18.00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Türkiye İş Bankası Müzesi, kurum tarihinin yanı sıra Cumhuriyetin iktisadi tarihini, bankacılığın gelişme aşamalarını, Türkiye İş Bankası koleksiyonunda yer alan çeşitli fotoğraf, belge ve objelerle anlatıyor. Kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Milli Mücadele destanını hafızalarda canlandıran “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” sergisi devam ediyor.

Cephelerde Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Milli Mücadele’nin kahramanlarına da özel yer ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen obje, görsel ve belgelerle, bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkânı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeler ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor.

"NEREDESİN SEN"

Ferhat Göçer’in yönetim kurulu başkanlığındaki MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü anısına çok özel bir çalışmaya imza attı. Türk Halk Müziği’nin usta ismi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri ‘’Neredesin Sen’’i, yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle dokuz isim yeniden seslendirdi. Şarkıya; Atatürk’ün görüntüleri ve eseri seslendiren isimlerin görüntülerinin yer aldığı bir klip çalışması da yapıldı. “Neredesin Sen’’ eserini, MSG Yönetim Kurulu üyeleri, Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, Aslı Gökyokuş, Yüksel Baltacı, Cansu Kurtcu, Volkan Akmehmet, MSG Denetleme Kurulu Başkanı Yüksek Sadakat grubunun bas gitaristi müzisyen Kutlu Özmakinacı, üyeleri Grup 84’ün solisti Tuna Velibaşoğlu, Gamze Lim ve MSG Haysiyet Kurulu Başkanı Sevingül Güler seslendirdi.

Beş dakikadan oluşan klip, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer’in “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur, diyerek sanata desteğini her fırsatta ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükran borçluyuz. 10 Kasım’da önderimiz Atatürk’ü büyük sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” sözleriyle sona eriyor.

Düzenlemesi Febyo Taşel’e, kaydı Daniel Taşel’e ait çalışmada; gitarist Caner Güneysu, bas gitarist Birkan Şener, bağlama sanatçısı Gökhan Kantos, perküsyonist Mehmet Akatay yer aldı.

İDSO’DAN KONSER

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Deniz Bank Konserleri, büyük önderin 84. ölüm yıldönümünde “Atatürk’ü Anma Konseri” ile sanatseverlerle buluşuyor.

Özel konser, 11 Kasım’da saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda yapılacak.

Orkestra, ünlü İtalyan Şef Antonio Pirolli yönetiminde ve piyanist Gökhan Aybulus eşliğinde; S. Barber ve L.V. Beethoven’dan eserler seslendirecek.