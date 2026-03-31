"Ateşten Masallar" 3 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak

Seramiğin dönüştürücü gücünü ve ateşle kurduğu kadim ilişkiyi odağına alan "Ateşten Masallar" sergisi, 3 Nisan-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Fırça Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Bölümü'nde lisansüstü eğitimlerini sürdüren on dokuz seramik sanatçısını bir araya getiren sergi, malzemenin doğayla ve insanla kurduğu güçlü bağı farklı anlatım dilleri üzerinden görünür kılıyor. Sanatçılar, kilin ateşle buluşmasından doğan dönüşümü kendi özgün ifade biçimleriyle yorumlayarak izleyiciye çok katmanlı bir seramik deneyimi sunuyor.

Sergide yer alan sanatçıların tamamı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Bölümü'nde yürütülen Seramik Pişirim Teknikleri dersi kapsamında bir araya geliyor. Ders, Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu ve Araştırma Görevlisi Hilal Küçük'ün gözetiminde yürütülmekte; öğrencilerin seramik üretim süreçlerini teknik, estetik ve kavramsal boyutlarıyla geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda "Ateşten Masallar", akademik üretim sürecinde ortaya çıkan özgün çalışmaların kamuyla buluştuğu bir platform niteliği taşıyor.

Geleneksel tekniklerin çağdaş yaklaşımlarla buluştuğu sergide her bir eser, sanatçısının kişisel anlatımını, estetik arayışını ve malzemeyle kurduğu özel ilişkiyi yansıtıyor. Sergi, seramiğin yalnızca bir zanaat değil aynı zamanda güçlü bir anlatı aracı olduğunu hatırlatırken; form, doku ve yüzey aracılığıyla oluşan anlatıların izleyiciyle yeni bağlar kurmasını amaçlıyor

Sergi sorumluluğunu Prof. Tuğrul Emre Feyzoğlu ve Araştırma Görevlisi Hilal Küçük'ün üstlendiği sergide yer alan sanatçılar:

"Tuğrul Emre Feyzoğlu, Hilal Küçük, Vafallah Alması, Sinem Nazar Atasever, Tayyip Aytar, Ayşe Elif Bektaş, Tülay Taymaz Bingöl, Kübra Baş Dönergöz, Sebahat Demirel Akkaya, Gizem Demirci, İlkcan Buse Durgut, Nur Erdem, Semra Erdoğan, Sena Beliz Karakurt, Çiğdem Toğrul Kara, Münire Kaplan, Elif Sarıer, Ezgi Şendal ve Elif Yerlikaya."