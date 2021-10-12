Athena coştu, coşturdu

12 Ekim 2021 Salı, 04:00

Ekim soğuğu, bir de yağmur hafiften yağıyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeyiz. Gençler akın akın geliyor. Pandemide herkes bunaldı, özellikle de gençler. Athena Harbiye’ye geliyor dediler. Biz de yağmur, soğuk dinlemedik, koştuk gittik. Saat 21.00’de başlayacak konser tabii ki yine protokolün bir türlü gelmemesi ya da koltuklarına yerleşememesi yüzünden 21.30’da başladı. Seyircide isyan, gençler dinler mi protokol, alkışlar, ıslıklar Harbiye inliyor. Şimdi bunu yazınca aklıma Zafer Algöz’ün anlattığı bir olay geldi. Carlos Santana’nın yıllar önce Harbiye Açık Hava’da verdiği konser öncesi İstiklal’de karşılaştığı Roman çocuklara protokol davetiyesi vermesi ama Roman çocukların yerlerine bir türlü oturtulmaması... Roman ya, çalmıştır davetiyeleri diye ciddiye alınmıyorlar. Tabii protokole yani çocukların koltuklarına, o bakanın dayısı, bunun yengesi oturduğunda Santana isyana ediyor ve kısacası yerim sizin protokolünüzü, misafirlerim yerlerine oturacak yoksa çıkmam konsere diyor. Sonuç, bizim Romanlar yerlerine oturuyor ve konser başlıyor. Ben bu hikâye kısaca paylaştım, siz bunu bir de Zafer Algöz’den dinleyin.

EN SEVİLEN ŞARKILAR

Asıl konumuza gelecek olursak, alkışlar ve ıslıklar Athena’nın çıkmasıyla yerini coşkuya bıraktı. Herkes ayakta, herkes zıplıyor, dans ediyor.

Athena, açılışı “Kafama Göre” ve “Kime Ne” şarkıları ile yaptı. “Ben Böyleyim”, “Sen de Yap”, “Serseri Mayın”, “Arsız Gönül”, “Yaşamak Var Ya”, “For Real”, “Skalonga”, “Her Şey Güzel Olacak” gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra “Dilek Taşı”, “Bahçe Duvarı” gibi farklı müzik türlerinden örnekler de sundu. Her konserinde sürpriz yapmayı seven Athena’nın bu seferki konuğu Korhan Futacı oldu. Futacı, “Kayıp” ve “Parçalanıyoruz” şarkılarında gruba saksofonuyla katıldı.

Athena’ya 16 şarkıda uzun yıllar sonra üç bras (nefesli) performansları ile eşlik etti. Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena yaklaşık iki saat coştu, coşturdu.