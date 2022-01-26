Atölye Cer’de ‘Öteki Yeşilçam’ sergisi
Kerem Topuz ve Cengiz Üstün’ün eserlerinden oluşan “Öteki Yeşilçam” sergisi 1 Şubat tarihinde sanatseverlerle buluşacak.
İyilik İçin Sanat Derneği ve Ege Yapı işbirliği ile hayata geçirilen Atölye Cer projesinde yer alan sanatçılardan Kerem Topuz ve Cengiz Üstün’ün eserlerinden oluşan “Öteki Yeşilçam” sergisi 1 Şubat tarihinde sanatseverlerle buluşacak.
Türkiye’de ilk kez bir şantiye alanında hayata geçirilen proje olma özelliğini taşıyan Atölye Cer’de iki senedir sanatsal üretimlerine devam eden Kerem Topuz ve Cengiz Üstün’ün ürettiği eserler, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde 1 Şubat’ta sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin tema müziklerini de, birçok sinema ve dizi müziğinde imzası bulunan Murat Özdemir üstleniyor. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek sergide, toplamda 20 adet eser yer alıyor.
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