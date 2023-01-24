Atölyeden sergiye... Çocukların karikatürleri beğeniye sunuldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:11

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:17

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.



Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen atölyeler, 11 yılı geride bırakırken, 11. Dönem 1. Grup Sergisi de Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı. Sergide son atölyede eğitim alan 23 öğrencinin toplam 24 eseri beğeniye sunuldu. Sergide düzenlenen sertifika törenine, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, karikatüristler Erol Büyükmeriç, Alper Tümay Tok, Atilla Yakşi ve Yaşar Arda ve karikatür öğrencileri ile aileleri katıldı. Etkinlikte, merkeze adını veren merhum Atila Özer’in eşi karikatürist Vicdan Özer de yer aldı.



Usta karikatüristler öğrencilerine katılım belgelerini takdim etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da, öğretici karikatüristlere teşekkür belgelerini verdi. 9-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Karikatür Atölyeleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak No:5 adresinde yer alan Karikatürlü Ev’e 0 (222) 333 04 71 numaralı telefondan ulaşabiliyor.