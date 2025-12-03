Attilâ İlhan, doğumunun 100. yılında anılıyor

Türk edebiyatının en etkili şair ve yazarlarından, düşün insanı Attilâ İlhan, doğumunun 100. yılında “An Gelir: Attilâ İlhan Anma Günü” başlıklı bir dizi özel etkinlikle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) ile Attilâ İlhan Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlikler, 6 Aralık Cumartesi günü Metrohan’da Prof. Yakup Çelik, Zeynep Aliye, Sadık Aslankara ve Metin Celal’in “Mavi’den Bakınca” başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Ardından Nilay Özer, Oğulcan Kütük, Sadi Karademir, Deniz Durukan ve Zeynep N. Tiryaki’nin yer alacağı “Meraklısına Notlar” bölümü gerçekleşecek. “Kaptan’ı Hatırlarken Anılar, Tanıklıklar” başlıklı oturumda Attilâ İlhan’a yakın tanıklıklarıyla Biket İlhan, İnci Aral ve Turhan Güney söz alırken gün, Vedat Sakman konseriyle tamamlanacak.

Etkinlik, 7 Aralık Pazar günü “Attilâ İlhan’ın İzinde ve Şiirinde İstanbul” başlıklı geziyle Beyoğlu’nda devam edecek. Markiz Pastanesi’nden Asmalımescit’e, Maçka’dan Divan Pastanesi’ne uzanan yürüyüşte katılımcılara Nilay Özer rehberlik edecek.

“An Gelir: Attilâ İlhan Anma Günü”ne ücretsiz katılım için İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.

PROGRAM

6 Aralık 2025 Cumartesi – Metrohan

12.00 - Açılış Konuşmaları: Lal İlhan, Oktay Özel

12.15 - Söyleşi: “Mavi’den Bakınca”

Konuşmacılar: Prof. Yakup Çelik, Zeynep Aliye, Metin Celal, Sadık Aslankara

14.15 - Söyleşi: “Meraklısına Notlar”

Konuşmacılar: Nilay Özer – Sisler Bulvarı, Oğulcan Kütük – Mahur, Sadi Karademir – Yağmur Kaçağı, Deniz Durukan – Pia, Zeynep N. Tiryaki – Maria Missakian

16.15 - Söyleşi: “Kaptan’ı Hatırlarken Anılar, Tanıklıklar”

Konuşmacılar: Biket İlhan, İnci Aral, Turhan Güney

18.15 - Konser: Vedat Sakman

7 Aralık 2025 Pazar

11.00 - Gezi: “Attilâ İlhan’ın İzinde ve Şiirinde İstanbul” – Nilay Özer Eşliğinde

Güzergâh: Markiz Pastanesi – Lebon Pastanesi – Asmalımescit – Kallavi Sokağı – Baylan Pastanesi – Maçka – Divan Pastanesi