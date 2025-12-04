Son Dakika... İBB soruşturmasında 19 kişi tahliye edildi: Murat Ongun’un bacanağı da aralarında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ancak yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamede yer almayan 21 kişi hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

İBB soruşturmasında iddianamede yer almayan tutuklu 21 kişiden 19'u hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen isimler arasında, Murat Ongun’un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer alıyor. Tutukluluklarının devamına karar verilen isimler ise, Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat.

Tahliye edilenlere yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım’da tefrik kararı vererek hazırladığı iddianamede yer almayan Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan hakkında yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan tutukluluk incelemesinde, tahliye kararı verilenlerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“İfade ve savunmaları, şüphelilerin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süre, şüphelilere isnat edilen suça yasada öngörülen ceza miktarı, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ile soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumuna göre yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bu aşamada tutuklu kalmasının ölçülü ve orantılı olmayacağı sonuç ve kanaatiyle tahliyeleri ile şüpheliler başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmalarına…”

Tahliye edilenler hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haklarında tahliye kararı verilen bazı isimler ve unvanları şöyle:

Burak Arslan- MEDYA A.Ş. şirketinde Finans ve Bütçe Koordinatörü

Savaş Can - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanın eşi

Onur Gülin - Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı

Yusuf Yüce - Beyoğlu Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı

Doğukan Arıcı - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in şoförü

Bulut Aydöner - İş insanı

İbrahim Can Yaman - İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un bacanağı

Örsan Çetin - İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu

Arzu Can - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda görevli

Çağatay Takaoğlu - İBB iştiraklerinden İSPER AŞ’de görevli

Fikri Murat Demir - İş insanı

Ali Arslan - Beyoğlu Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı

Alper Yıldırım - Beyoğlu Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı

Sonkan Turan - Büyükçekmece Belediye Başkan vekili Ahmet Şahin’in şoförü

NE OLMU ŞTU?

İBB iddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından 11 Kasım’da kamuoyu ile paylaşıldı. 3 bin 739 sayfadan oluşan iddianamede, 402 şüpheli yer aldı.BTutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylemle ilgili toplamda 20 ayrı suçlamayla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu için 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ancak tensip zaptı henüz düzenlenmedi. Mahkemenin zaptı düzenlemesiyle birlikte yargılama takvimi de belli olacak.