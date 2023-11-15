Attilâ İlhan Karşıyaka’da şiir ve şarkılarla anıldı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:50

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:50

Şair, romancı, deneme yazarı, senarist ve düşünür Attilâ İlhan, 18. ölüm yıldönümü vesilesiyle İzmir’in Karşıyaka ilçesinde anıldı. CHP Karşıyaka İlçe Örgütü, İSKEM ile ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte Attilâ İlhan’ın şiirleriyle Karşıyakalılara şiir ve şarkı dolu bir gece yaşadı.

CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı gecede İSKEM üyesi sanatçılar, İlhan’ın şiirlerini seslendirdi ve bestelenmiş şiirlerini söylediler.

Şiir ve şarkılarla harmanlanmış gecede Recai Şeyhoğlu, Attilâ İlhan adının İzmir’le özdeşleşmiş olduğunu ve Bornova’da açılan ‘İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi’nin adının ‘Attilâ İlhan Edebiyat Müze Kütüphanesi’ olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.