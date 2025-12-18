Avatar: Ateş ve Kül bu hafta vizyonda... İşte vizyon filmleri!

Sinemalarda bu hafta vizyona yer alan filmlerin yanı sıra Avatar: Ateş ve Kül, Hind Rajab'ın Sesi, Doğudan Fragmanlar ve Şahinbey: Saatin Sırrı filmleri vizyona girecek.

AVATAR: ATEŞ VE KÜL James Cameron'un merakla beklenen macera, aksiyon ve bilim kurgu türündeki fantastik filmi "Avatar: Ateş ve Kül" izleyici ile buluşacak. Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor. Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte kaleme aldığı filmde Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi'nin arasında olduğu ünlü isimler rol aldı.

HİND RAJAB'IN SESİ Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında IDF tarafından öldürülen beş yaşındaki Filistinli bir kız olan Hind Rajab'ın hikayesini konu alıyor.

DOĞUDAN FRAGMANLAR Erkan Yazıcı'nın yönettiği, Güldestan Yüce ve Turgay Atalay'ın oynadığı "Doğudan Fragmanlar", 1916'da Rus işgalinin Trabzon'u tehdit ettiği bir dönemde, iki kadının başından geçen zorlu bir yolculuğu beyaz perdeye taşıyor.