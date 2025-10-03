Avluda sanat buluşmaları: Söke’nin taş avlusunda sanatın izleri

Yıllardır köyün sessiz taş sokaklarında yaşayan Pehlivanlı Ailesi, bu ilk buluşmayla sanatın köyde yeniden filizlenmesini hedefliyor. Onlara göre sanat, yalnızca büyük kentlerin galerilerinde değil; köy meydanında, taş duvarın gölgesinde, begonvillerin altında da hayat bulmalı.

Resimden heykele, seramikten dijital sanata uzanan geniş bir yelpazede üretim yapan dokuz sanatçı bu özel davette yer alacak:

Bala Kavlakoğlu, Bekir Kıraç, Bilal Hakan Karakaya, Malik Bulut, Oktay Ünalan, Samed Arda Selim, Serpil Erdem, Sibel Ünalan ve Tuğçe Diri.

Etkinliğin düzenleyicilerinden Faruk Pehlivanlı, bu buluşmanın yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş olduğunu dile getiriyor:

“Sanatçılar köyün taş duvarlarında, eski avlularında, geçmişin izleriyle yoğrulmuş mekânlarında yeni bir nefes arayacaklar. Biz de onların gözünden bu köyü yeniden görmenin heyecanını taşıyoruz.”

“Avluda Sanat Buluşmaları”nın amacı yalnızca sergi düzenlemek değil; sanatçılarla mekânın, tarihle belleğin, köylülerle ziyaretçilerin aynı atmosferde buluşmasını sağlamak. Önümüzdeki yıllarda farklı sanatçıların davet edilmesi, etkinliğin gelenekselleştirilmesi ve hatta uluslararası boyuta taşınması planlanıyor.

6 gün boyunca köye yolu düşen herkes, taş sokaklardan geçerek bu sanat yolculuğuna tanıklık edebilecek. Avlular, sanatçıların üretimlerine ev sahipliği yaparken; ziyaretçiler de bu üretimlerin doğal tanığı olacak.

Avluda Sanat Buluşmaları I, yalnızca bir sanat etkinliği değil; köyün belleğiyle sanatın ruhu arasında kurulmuş köprü niteliğinde bir davet…

6-11 Ekim 2025

Eski Doğanbey Köyü, Söke