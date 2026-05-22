Avrupa’da Türk sineması rüzgârı: 11. Kırmızı Lale Film Festivali Amsterdam’da başlıyor

Türk sineması, 11. Kırmızı Lale Film Festivali ile Hollanda’daki sinemaseverlerle buluşacak. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikle, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü alan yapımlardan Avrupa’da gösterilmemiş filmlere kadar birçok önemli eser, beyazperdeye taşınacak.

Türk sinemasının Avrupa’daki önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olarak gösterilen 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Hollanda’da; Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde gerçekleştirilecek.

'SARI ZARFLAR' ÖNE ÇIKIYOR

Festival kapsamında 4 kısa film ve 8 uzun metraj film, 8 farklı mekanda sinemaseverlerle buluşacak. Programda yer alan birçok film, Avrupa’da ilk kez gösterilecek. Festivalin en dikkat çeken yapımlarından biri İlker Çatak’ın yönettiği “Sarı Zarflar” olacak. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı film, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülmesinin ardından Avrupa prömiyerini 30 Mayıs’ta Amsterdam’daki De Balie’de gerçekleştirecek. 31 Mayıs Pazar günü ise yine De Balie’de iki önemli yapım sinemaseverlerle buluşacak. Gürcan Keltek imzalı “Yeni Şafak Solarken” ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen’in yönettiği “Atlet”, Avrupa’da ilk kez festival kapsamında perdeye taşınacak.

AÇILIŞ FİLMİ 'BARSELO' OLACAK

Festivalin açılışı ise 29 Mayıs Cuma günü Amsterdam OBA Merkez Kütüphane’de düzenlenecek törenle yapılacak. Açılış gecesinde Erdem Yener’in yönettiği “Barselo” filmi gösterilecek. Festival boyunca ayrıca “Gecenin Kıyısı”, “Büyük Kuşatma”, “Algoritma’ya Biat Et”, “Aldığımız Nefes”, ile “Algoriyma’ya Biat Et”, “Yeni Şafak Solarken”, “Atlet”, “Kırmızı Bağ- Azerbaycan”, “Buta-Azerbaycan”, “Başlangıçlar” gibi yapımlar da izleyiciyle buluşacak. Bu yıl festival programında ayrıca, misafir ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan’ın sinemasından özel yapımlar da yer alacak. Böylece festival, yalnızca Türk sinemasını değil, Türk dünyasının kültürel üretimini de Avrupa sahnesine taşıyacak.

BUGÜNE KADAR BİRÇOK İSMİ AĞIRLADI

Başladığı günden bu yana Kırmızı Lale Film Festivali, Türk sinemasının önemli isimlerini Hollanda’da ağırladı. Festivalin önceki yıllardaki konukları arasında Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak, Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Cengiz Bozkurt, Settar Tanrıöğen, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Tayfun Pirselimoğlu, Mert Fırat, Reis Çelik, Hale Soygazi, Özcan Alper, Erden Kral, Erdal Özyağcılar ve Melisa Sözen gibi sinema dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.

HOLLANDA'DA YER EDİNDİ

Kırmızı Lale Film Festivali, geçen 11 yıllık süreçte Hollanda’daki kültür-sanat etkinlikleri arasında adından bahsettirdi. Festival, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun kültürel bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra farklı kültürlerden sinemaseverleri de ortak bir sanat zemininin etrafında buluşturdu. Özellikle ödüllü yapımların Avrupa’daki ilk gösterimlerine ev sahipliği yapması, festivali yalnızca diaspora etkinliği olmaktan çıkarıp uluslararası sinema çevrelerinin takip ettiği önemli organizasyonlardan biri haline getirdi. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü, Adana Altın Koza Film Festivali işbirliğiyle, Stoppen met Roken Centrum ve De Balie, OBA, Natlab, Cinema The Pulse, Luis Hardloper sinemalarının katkılarıyla gerçekleşen festivalin programı https://www.rodetulpfilmfestival.nl sayfasında bulunuyor.