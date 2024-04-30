Avrupa Film Günleri başlıyor

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) AB Bilgi Merkezi’nin ev sahipliğin düzenlenen Avrupa Film Günleri 8 Mayıs’ta başlıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen ve 12 Mayıs’a kadar sürecek olan festival kapsamında AB üyesi 22 ülkelerden 19 film İzmirli izleyiciyle buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:07
Avrupa Film Günleri başlıyor
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Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) AB Bilgi Merkezi, 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Avrupa Film Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak.

AB Türkiye Delegasyonu, üye ülkelerin büyükelçilikleri, AB Ulusal Kültür Enstitüleri ve AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Film Günleri’nde AB üyesi 22 ülkenin 19 filmin gösterimi gerçekleşecek. 15 Nisan’da Ankara’daki galayla başlayan Avrupa Film Günleri, İzmir ile birlikte Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Samsun ve Trabzon’da eş zamanlı olarak düzenlenecek. 

Avrupa Film Günleri kapsamında gösterilecek filmler şöyle:

Bulgaristan’dan “Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu”, Danimarka’dan “Viborg Güzeli”, Estonya’dan “Ufuktaki Savaş”, Finlandiya’dan “Eli Kulağında”, Fransa’dan “Sönmüş Hayaller”, Hollanda ve Almanya’dan “Kuaför Romy”, İspanya’dan “Ramona”, İsveç’ten “Ben Zlatan”, İtalya’dan “Dante”, Malta ve Kanada’dan “Carmen”, Litvanya’dan “Göz Kırpmayı Unutma”, Macaristan ve Almanya’dan “Zarif”, Polonya’dan “Köylüler”, Portekiz, İspanya ve Fransa’dan “Büyükbabamın İblisleri”, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nden “Mikado”, Slovakya’dan “Asla Asla Deme”, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan’dan “Suçsuz Adam”, Yunanistan’dan “Domatesler Wagner'le Tanışınca”.


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